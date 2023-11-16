5 مديرين جدد في البترول الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب تعميما بترقية وتعيين 5 مدراء جدد في الشركة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وجاء في التعميم الأول تعيين فهد حمد العجمي مديرا لدائرة عمليات الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، وتعيين صالح ناصر الجطيلي مديرا لدائرة الخدمات الفنية في مصفاة ميناء الأحمدي، وتعيين صالح رضوان الشمري مديرا لدائرة العمليات في مصفاة ميناء عبدالله. واشتمل التعميم على تعيين هاني ثويني المرزوق مديرا لدائرة عمليات الوقود البيئي، وتعيين جميلة عبدالله المطيري مديرة لدائرة الخدمات الفنية في مصفاة ميناء عبدالله. كما صدر تعميم ثان، يقضي بتعيين نشمية عبدالله الصباح بوظيفة رئيس فريق العلاقات الخارجية، وتعيين مريم حسن علي بوظيفة رئيس فريق العلاقات الإعلامية، لتكون مسؤولة مباشرة أمام مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام.
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