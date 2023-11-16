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5 مديرين جدد في البترول الوطنية

11/16/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب تعميما بترقية وتعيين 5 مدراء جدد في الشركة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وجاء في التعميم الأول تعيين فهد حمد العجمي مديرا لدائرة عمليات الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، وتعيين صالح ناصر الجطيلي مديرا لدائرة الخدمات الفنية في مصفاة ميناء الأحمدي، وتعيين صالح رضوان الشمري مديرا لدائرة العمليات في مصفاة ميناء عبدالله. واشتمل التعميم على تعيين هاني ثويني المرزوق مديرا لدائرة عمليات الوقود البيئي، وتعيين جميلة عبدالله المطيري مديرة لدائرة الخدمات الفنية في مصفاة ميناء عبدالله. كما صدر تعميم ثان، يقضي بتعيين نشمية عبدالله الصباح بوظيفة رئيس فريق العلاقات الخارجية، وتعيين مريم حسن علي بوظيفة رئيس فريق العلاقات الإعلامية، لتكون مسؤولة مباشرة أمام مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام.

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