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11 رئيس فريق جديدا في نفط الكويت

11/16/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أجرت شركة نفط الكويت تغييرات تنظيمية تقضي بترقية 11 رئيس فريق في الشركة و2 كبير اختصاصي. وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان، ان التغييرات التنظيمية سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، والتي تضمنت الآتي:
تعيين بدر عبدالله صالح رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (الصابرية/ بحرة). تعيين عبدالله يوسف القبندي رئيسا لفريق عمل مناولة المياه (شمال الكويت). وتعيين حمد فاضل رجب رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (جنوب الكويت). وتعيين محمود غلوم الكندري رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية للتصدير. وأصبح هايف خالد الحويلة رئيسا لفريق عمل مناولة المياه (غرب الكويت)، كما أصبح سالم حمد السبع كبير اختصاصيين. وأصبح مشعل عبدالحميد الوادي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة (غرب الكويت). وأصبح سلطان عبكل العبكل كبير اختصاصيين. وأصبح هيثم حسن كرم رئيسا لفريق عمل العقود ااا.
وفي مديرية الاستكشاف والحفر، أصبح مشاري محمد العوضي كبير اختصاصيين، كما تم تعيين أريج أحمد الدارمي رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي ا. وتعيين محمد حافظ جاسم رئيسا لفريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية. كما اصبحت هيام محمد العمار كبير اختصاصيين، وتعيين باسل زايد العتيبي رئيسا لفريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا للمكامن.

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