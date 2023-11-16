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325 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية في أسبوع

11/16/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث على التوالي خاصة على مستوى السوق الأول، إثر عمليات شراء انتقائية وإعادة بناء مراكز على مستويات سعرية متباينة في ظل تولد الفرص الاستثمارية بصورة دورية لمستويات سعرية جاذبة للعديد من الأسهم، بالتزامن مع الكشف عن النتائج المالية المحملة بنمو في الأرباح. وتظهر مجريات السوق أن شهية المتداولين مفتوحة للشراء، ليس على الأسهم القيادية فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من الأسهم المتوسطة في قطاعات مختلفة، والتي شهدت أداء نشطا خلال الفترة الماضية، إذ جاء في صدارة هذه الأسهم ايفا فنادق، وايفا، وعقارات الكويت، وأرزان.
وكان لافتا ان جلسة الأربعاء كانت أكثر الجلسات إيجابية من حيث ارتفاع المؤشرات والمتغيرات، في مقدمتها السيولة التي ارتفعت إلى نحو 60 مليون دينار بتداول أكثر من 212 مليون سهم أغلبها للأسهم السالفة الذكر، إضافة إلى اسهم قيادية مثل زين وبيتك والوطني وأجيليتي.
وباستمرار ارتفاع مؤشرات السوق والإقبال على الشراء، ارتفعت القيمة السوقية 325 مليون دينار بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 39.333 مليار دينار ارتفاعا من 39.008 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت سيولة السوق بنسبة 11% تقريبا بمحصلة بلغت 219 مليون دينار بمتوسط يومي 44 مليون دينار ارتفاعا من 197 مليون دينار بمتوسط يومي 39 مليون دينار الأسبوع الماضي. أما أحجام التداول فشهدت ارتفاعا بنسبة 9%، بكميات 799 مليون سهم مقابل 735 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.
4.7 مليارات دينار ملكيات الأجانب
استمر ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب لأسهم السوق الأول خلال التعاملات الأسبوعية إلى 1.1% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة هذه الملكيات 4.77 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.72 مليارات دينار الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 15 الجاري.
وبنهاية التعاملات الأسبوعية استقرت ملكيات الأجانب في أسهم 19 شركة وبنكا، فيما ارتفعت نسب الملكيات في أسهم 6 شركات وانخفضت في أسهم 5 شركات.

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