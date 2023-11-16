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الثورة الرقمية بالقطاع المصرفي من البنوك التقليدية إلى الرقمية بقلم محمد الهويدي

11/16/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: محمد الهويدي رئيس مبادر
عالمنا الجديد يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، وتشهد الصناعة المصرفية تحولا جذريا عبر الانتقال من نماذج البنوك التقليدية إلى البنوك الرقمية. هذا التحول لا يعكس التقدم التكنولوجي، فقط، بل يجسد أيضا تغير توقعات وسلوكيات العملاء. وهذه بداية استكشاف البنوك الرقمية، لتكون إضافة إلى تجربة العملاء فيها، ما أدى إلى تعطش البنوك التقليدية لهذا النوع من التحول.
جدير بالذكر أن البنوك الرقمية هي مؤسسات مصرفية تقدم خدماتها بشكل كامل عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، ودون الحاجة إلى فروع قائمة على الأرض. وتتميز هذه البنوك بكفاءتها العالية، وتكاليف التشغيل المنخفضة، وقدرتها على تقديم تجربة مستخدم مميزة تلبي توقعات العملاء بطريقة رقمية.
كما تتمحور تجربة العميل في البنوك الرقمية حول السهولة والراحة، حيث تمكن هذه البنوك عملاءها من إنجاز معاملاتهم المالية، مثل التحويلات، الدفع الفوري، مراقبة الحسابات، والحصول على التمويل، بخطوة أو خطوات بسيطة وسهلة.
كما أنها تقدم خدمات مخصصة لهم، بناء على البيانات الكبيرة وتحليل سلوك العميل، ما يعزز تجربة المستخدم. ومن جانب آخر وفي الفترة الأخيرة، بدأت البنوك التقليدية بمواجهة ضغوط متزايدة بسبب الابتكارات التكنولوجية والتوقعات المتغيرة للعملاء الذين باتوا يرغبون اليوم في الحصول على خدمات مصرفية سريعة، آمنة، ومتاحة على مدار الساعة.
وهذا الطلب يدفع البنوك التقليدية إلى استكشاف التقنيات الرقمية وتبنيها، من أجل الحفاظ على تنافسيتها في السوق. إضافة إلى ذلك، تتيح الأتمتة والتحليلات المتقدمة فرصا متنوعة لتقليل التكاليف ورفع مستوى الكفاءة، ما يجعل الانتقال إلى النموذج الرقمي أكثر من مجرد تطلع للمستقبل، ليصبح ضرورة استراتيجية ملحة.
وكما يبدو، فإن الانتقال من البنك التقليدي إلى البنك الرقمي ليس مجرد خطوة تكنولوجية، بل هو تحول يلامس جميع جوانب التجربة المصرفية عبر طريقة تقديم الخدمات التي يتفاعل معها العملاء ومصرفهم.
وفي عالم يعتمد على البيانات والتواصل الفوري، تبدو البنوك الرقمية خطوة حتمية في مستقبل مصرفي أكثر تطورا وتخصيصا لاحتياجات العميل.
ولا يخفى على الجميع أن البنوك الرقمية تقدم العديد من المزايا وتواجه بعض التحديات التي يجب مراعاتها. ومنها:
- توفير الوقت والجهد: تتيح البنوك الرقمية إمكانية إنجاز المعاملات المصرفية بسهولة وسرعة، من خلال الأجهزة الذكية والمحمولة، من دون الحاجة لزيارة الفروع.
- تكاليف أقل: عادة، تكون تكاليف التشغيل للبنوك الرقمية أقل منها في البنوك التقليدية، ما يسمح بتقديم عروض أفضل للعملاء مقابل رسوم أقل.
- توافر الخدمات على مدار الساعة: عبر توفير معظم الخدمات المصرفية على مدى 24/7 من دون أي انقطاع.
- الأمان والخصوصية: تتبنى البنوك الرقمية مستويات أمان وحماية متعددة، مثل ميزة التحقق بخطوتين، والتشفير المتقدم لحماية بيانات العملاء.
- خدمات مخصصة: تحليل البيانات يمكن البنوك الرقمية من تقديم خدمات مالية مخصصة تناسب احتياجات كل شرائح العملاء.
ورغم كل ما سبق من مزايا، إلا أن التحديات لهذه الأنظمة قائمة.
- الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: تتطلب البنوك الرقمية وجود اتصال مستقر بالإنترنت، وقد يكون ذلك تحديا في بعض المناطق.
- الحاجة إلى المهارات التكنولوجية: قد يواجه بعض العملاء، خاصة الأكبر سنا، صعوبة في التعامل مع التطبيقات والأنظمة الرقمية.
- محدودية الخدمات المتاحة: قد لا تقدم بعض البنوك الرقمية كل الخدمات المتوافرة في البنوك التقليدية، مثل التسهيلات الائتمانية الكبيرة أو الخدمات المتخصصة.
- القلق الأمني: رغم اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية المتقدمة، لا يزال هناك قلق بشأن عمليات الاحتيال المالية والهجمات الإلكترونية.
- مشاكل الدعم الفني وخدمة العملاء: قد تكون معالجة المشكلات أصعب بعض الشيء، حيث يتم التعامل مع القضايا إما عبر الهاتف أو الدردشة الإلكترونية، من دون وجود خدمة الدعم وجها لوجه.
ومع توافر كل هذه المزايا ورغم تلك التحديات، إلا أن اختيار الفرد للانتقال إلى البنك الرقمي يعتمد على الاحتياجات والتفضيلات، فبينما تقدم البنوك الرقمية مرونة وكفاءة عالية، قد تكون البنوك التقليدية أكثر ملاءمة للخدمات المعقدة ولمن يفضلون التعامل الشخصي. ومن هنا يجب على العميل تقييم هذه العوامل بعناية عند اختيار البنك الأنسب لاحتياجاته المالية.

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