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الوطني يوعي عملاءه بمخاطر الروابط المجهولة

11/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من التزامه بمواصلة المبادرات الهادفة لرفع الوعي المجتمعي وحرصه على المشاركة الفاعلة في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع، يؤكد بنك الكويت الوطني على ضرورة تجاهل الروابط المجهولة وعدم الضغط عليها، والتعامل فقط مع الروابط الموثوقة، لتفادي عمليات الاحتيال التي تهدف إلى سرقة الحسابات المصرفية والشخصية.
ويواصل «الوطني» دعم فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.
وفي هذه الحملة يركز «الوطني» على توعية العملاء بمخاطر «الروابط المجهولة» التي تصل إليهم عبر مختلف القنوات سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو حتى عند الدخول إلى بعض المواقع، فقد تكون هذه الروابط هدفها الاحتيال وسرقة البيانات المصرفية.
وفي ظل مساعيه المستمرة لزيادة الوعي المالي بين أفراد المجتمع، يكثف بنك الكويت الوطني من مشاركة المنشورات والأخبار ومقاطع الفيديو المصورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك الكويت المركزي في ذلك الصدد.
ويوضح بنك الكويت الوطني من خلال المواد التوعوية التي ينشرها عبر منصاته المختلفة الأساليب الملتوية والمتجددة التي يستخدمها المحتالون لسرقة الحسابات والبيانات المصرفية سواء باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى المكالمات الهاتفية والإعلانات المشبوهة والمزيفة، مشددا على ضرورة التعامل فقط مع الروابط الموثوقة، وعدم الضغط على روابط مجهولة المصدر.
ويسخر «الوطني» إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسائل الحملة.
وتعد حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني داعم وشريك رئيسي بجميع حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب «الوطني» باعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لصقل خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

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