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المتحد يعلن رابحي سحب الحصاد الأسبوعي

11/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: مصطفى محمود هاني محمد، ومحمد جاسيم حسين أورونيان، وراشد محمد خالد موغل، وهيفاء ناصر مبارك الودعاني، علي حسني الزغبي، ورانيا محمد موسى اللعو، ويوسف ناجح همات الدقة، وأحمد محمد عطا أكريم، وسالم رجا سيف العازمي، وسندة عويد مشعان الصليلي.
ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.
وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

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