Friday, 17 November 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


KIB يعزز الثقافة المصرفية لرواد مول العاصمة

11/16/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحا في مول العاصمة لرفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى شريحة أوسع من أفراد المجتمع، كما عمل على تعريف رواد المجمع بخدمات البنك ومنتجاته وآخر عروضه المميزة، وذلك ضمن جهوده المستمرة في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية.
وفي هذا السياق، قال مدير الجودة في الإدارة المصرفية للأفراد KIB، حسن الوايل: «لقد حرص موظفو البنك على تعريف رواد المجمع بالمنتجات والخدمات المختلفة التي نوفرها، وقدموا لهم شرحا وافيا حول حقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الانتباه إلى محاولات الاحتيال المتزايدة التي يتعرض لها العملاء في الآونة الأخيرة».
وأوضح الوايل أن البنك أسهم عبر العديد من المبادرات في تحقيق أهداف حملة «لنكن على دراية»، حيث حرص على اختيار مواقع استراتيجية مميزة، مثل مول العاصمة الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار بشكل يومي، من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف البنك في نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق، وتفهم الاحتياجات المصرفية للعملاء والتواصل معهم بأسلوب مباشر وفعال.
تجدر الإشارة إلى أن KIB ملتزم بدوره الريادي في توعية المجتمع، باعتبارها ركنا أساسيا ضمن برنامجه المتقدم للمسؤولية الاجتماعية، إذ يحرص على إطلاق مبادرات نشر الثقافة المالية على نطاق كبير، أو المشاركة بصورة مباشرة ومؤثرة في الفعاليات التي تحقق أهداف حملة «لنكن على دراية».

MENAFN16112023000130011022ID1107443455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث