باحثون: الذكاء الاصطناعي قد يعزز العنصرية تجاه ذوي البشرة الملونة

حذَّر باحثون من أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في تعزيز العنصرية تجاه ذوي البشرة الملونة.

وأوضح الباحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية، في دراسة حديثة، أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها على الوجوه البيضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى النظر باستمرار إلى وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء على أنها أكثر واقعية، وذلك حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس».

وفي دراسة نُشرت في مجلة علم النفس، اعتقد عدد أكبر من الناس أن الوجوه البيضاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي كانت بشرية مقارنة بوجوه الأشخاص الحقيقيين، ولم يكن الأمر نفسه صحيحاً بالنسبة إلى صور الأشخاص الملونين.

وقالت الدكتورة إيمي داويل، كبيرة مؤلفي الدراسة، إن سبب هذا التناقض هو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها بشكل غير متناسب على الوجوه البيضاء.

وقالت داويل: «إذا كان يُنظر باستمرار إلى وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء على أنها أكثر واقعية، فقد يكون لهذه التكنولوجيا آثار خطيرة على الأشخاص الملونين من خلال تعزيز التحيز العنصري عبر الإنترنت في نهاية المطاف».

وأضافت: «هذه المشكلة واضحة بالفعل في تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية التي يتم استخدامها لإنشاء صور ذات مظهر احترافي للرأس»، مشيرةً إلى أنه «عند استخدامه للأشخاص ذوي البشرة الملونة، يقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير لون بشرتهم ولون عيونهم إلى لون الأشخاص البيض».

ووجد الباحثون أن إحدى مشكلات الواقعية المفرطة للذكاء الاصطناعي هي أن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون أنهم يتعرضون للخداع.

وقالت الدكتورة إليزابيث ميلر، المؤلفة المشاركة في الدراسة: «من المثير للقلق أن الأشخاص الذين اعتقدوا أن وجوه الذكاء الاصطناعي كانت حقيقية في أغلب الأحيان كانوا أكثر ثقة في صحة أحكامهم».

وأضافت: «هذا يعني أن الأشخاص الذين يخطئون في فهم المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي على أنهم أناس حقيقيون، لا يعرفون أنهم يتعرضون للخداع».

وتمكن الباحثون أيضاً من اكتشاف سبب خداع وجوه الذكاء الاصطناعي للناس، وأوضحت الدكتورة إيمي داويل أنه «لا تزال هناك اختلافات جسدية بين الذكاء الاصطناعي والوجوه البشرية، لكن الناس يميلون إلى إساءة تفسيرها».

وبينت أنه «على سبيل المثال، تميل وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء إلى أن تكون أكثر تناسقاً، ويخطئ الناس في ذلك على أنه علامة على الإنسانية».

وأضافت: «مع ذلك، لا يمكننا الاعتماد على هذه الإشارات المادية لفترة طويلة، فتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتقدم بسرعة كبيرة، ومن المحتمل أن تختفي الاختلافات بين الذكاء الاصطناعي والوجوه البشرية قريباً».

ويرى الباحثون أن هذا الاتجاه يمكن أن يكون له آثار خطيرة على انتشار المعلومات المضللة وسرقة الهوية.

وتابعت داويل: «لا يمكن فصل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعضها عن بعض؛ لذا فإن شركات التكنولوجيا فقط هي التي تعرف ما يحدث خلف الكواليس»، مؤكدةً ضرورة أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية حول الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن الباحثون والمجتمع المدني من تحديد المشكلات قبل أن تصبح مشكلة كبيرة.

ودعت إلى رفع مستوى الوعي العام الذي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في الحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيا، مضيفةً: «بالنظر إلى أن البشر لم يعد بإمكانهم اكتشاف وجوه الذكاء الاصطناعي، فإن المجتمع يحتاج إلى أدوات يمكنها التعرف بدقة على منتحلي الذكاء الاصطناعي».

وشددت على أن «تثقيف الناس حول الواقعية الملموسة لوجوه الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على جعل الجمهور متشككاً بشكل مناسب بشأن الصور التي يرونها عبر الإنترنت».