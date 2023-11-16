الجيش السوري يعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط دمشق

أعلن الجيش السوري أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت من هضبة الجولان باتجاه محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه «فجر اليوم، نفَّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق»، مؤكداً أنه «قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها».

وأفاد البيان بوقوع بعض الخسائر المادية، في حين أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيَّرة أصابت مدرسة في إيلات بجنوب إسرائيل، وتابع أنه استهدفها رداً على ذلك.

وتشهد المنطقة موجة من الهجمات منذ السابع من أكتوبر عندما هاجم مقاتلون من حماس إسرائيل، وما أعقب هذا من ضربات إسرائيلية على غزة.

وقالت سوريا، في الثامن من نوفمبر، إن إسرائيل نفَّذت هجوماً جوياً استهدف مواقع عسكرية جنوبي سوريا، بعدما أدى الصراع بين حماس وإسرائيل إلى زيادة الهجمات المتبادلة.

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