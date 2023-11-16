أمريكا تطالب إسرائيل بإجراءات عاجلة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدّث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، إن بلينكن شدّد، في مكالمة هاتفية مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية الذي انضم إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على «الحاجة الملحّة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين».

وتناول بلينكن، الذي يحضر قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرنسيسكو، خلال مكالمته مع غانتس، أيضاً الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس خطفت نحو 240 شخصاً، بينهم أجانب، وقتلت 1200.

ورداً على ذلك، توعّدت إسرائيل بالقضاء على حماس، ومذّاك تقصف قطاع غزّة بلا هوادة، وتفرض عليه حصاراً مطبقاً، وبدأت عمليّات برّية اعتباراً من 27 أكتوبر.

وأدّى القصف إلى مقتل أكثر من 11500 شخص، معظمهم مدنيّون، وبينهم آلاف الأطفال، بحسب حماس.

وتخضع الضفة الغربية إلى حد كبير لاحتلال إسرائيلي، مع وجود قدر محدود من حكم ذاتي تتمتّع به السلطة الفلسطينية.

ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إنهم يواجهون مضايقات متزايدة من المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء الحرب.





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