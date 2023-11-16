807 آلاف من سكان غزة وشمالها صامدون بمنازلهم منذ بدء العدوان

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) إن 807 آلاف شخص ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة، في حين نزح نحو 400 ألف نسمة إلى محافظات وسط وجنوب القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الـ42 .

وأشار الجهاز في بيان أمس الخميس إلى أنه قدر عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة حتى مساء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بـ80 ألف فرد، يمثلون نحو 152 ألف أسرة، وذلك من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات عشية عدوان الاحتلال.

وأوضح أن هذا العدد يعني أن نحو ثلثي سكان محافظتي الشمال ما زالوا يقيمون في مناطق شمال القطاع، في حين نزح نحو ثلث سكان محافظتي الشمال أي ما يقارب 400 ألف نسمة إلى محافظات وسط وجنوب قطاع غزة.

وبين جهاز الإحصاء أن وجود الفلسطينيين الذين ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة والشمال يتركز في تجمعات بمناطق أم النصر، القرية البدوية، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء، المغراقة، وجحر الديك.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أنه عمل على إعداد تقديرات لأعداد المواطنين المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة وفق أسس تستند إلى مجموعة بيانات فعلية رصدت الواقع في قطاع غزة قبل وأثناء العدوان على القطاع، باستخدام بيانات شركات الاتصالات الفلسطينية ووزارة الاتصالات.

وجاء بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني بينما جدد الاحتلال الإسرائيلي دعوته لسكان أحياء مدينة غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى جنوب وادي غزة بزعم أنها مناطق آمنة، وحدد الاحتلال وقتا للنزوح عبر طريق صلاح الدين.

يذكر أن قوات الاحتلال ما فتئت تطالب أهالي شمال غزة بالنزوح جنوبا لكن معظم سكان تلك المناطق أكدوا صمودهم في منازلهم وعدم النزوح ورفضهم للتهجير.

وقد تعرضت أعداد من النازحين لقصف الاحتلال أسفر عن سقوط عشرات الشهداء على الطرق التي زعم الاحتلال أنها آمنة كما تعرضت مناطق جنوب وادي غزة التي زعم الاحتلال أنها آمنة لغارات خلفت مجازر عديدة. كما شهدت مناطق مدينة غزة ومحافظة الشمال وخاصة في جباليا ارتكاب الاحتلال مجازرة متوالية خلفت مئات الشهداء.

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.