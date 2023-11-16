الشرذمة بينيت يرد على الصفدي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الشرذمة نفتالي بينيت، على تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التي قال فيها إن الأردن لن يوقع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع حكومة الاحتلال بسبب العدوان على غزة.
وقال الشرذمة الذي تبنت حكومته الاتفاقية "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقه".
وقال أيضا "لدينا ما نحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه".
ولفت إلى أن حكومة الشراذم تبنت الاتفاقية انطلاقا من دورهم كـ "جيران طيبين"، باقتراح تحلية مياه البحر، وضخ المياه المحلاة إلى نهر الأردن، لتوفير المزيد من مصادر المياه للأردن".
وختم الشرذمة تغريدته:لقد فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه، في إشارة إلى شح المياه في الأردن.
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