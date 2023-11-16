الشرذمة بينيت يرد على الصفدي

MENAFN - Khaberni) خبرني - رد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الشرذمة نفتالي بينيت، على تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التي قال فيها إن الأردن لن يوقع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع حكومة الاحتلال بسبب العدوان على غزة.

وقال الشرذمة الذي تبنت حكومته الاتفاقية "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقه".

وقال أيضا "لدينا ما نحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه".

ولفت إلى أن حكومة الشراذم تبنت الاتفاقية انطلاقا من دورهم كـ "جيران طيبين"، باقتراح تحلية مياه البحر، وضخ المياه المحلاة إلى نهر الأردن، لتوفير المزيد من مصادر المياه للأردن".

وختم الشرذمة تغريدته:لقد فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه، في إشارة إلى شح المياه في الأردن.