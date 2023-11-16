«سبوتيفاي» تستخدم الذكاء الاصطناعي في توصيات البودكاست والكتب

(MENAFN
- Al-Bayan)
وسعت شركة سبوتيفاي شراكتها مع منصة غوغل السحابية (غوغل كلاود)، لاستخدام نماذج اللغات الكبيرة، للمساعدة في تحديد أنماط استماع المستخدمين لمقاطع البودكاست والكتب الصوتية، من أجل اقتراح توصيات تتناسب مع اهتمامات كل مستخدم.
ويتم تدريب نماذج اللغات الكبيرة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل شات ((جي.بي.تي)) من ((أوبن.إيه.آي)) و((غوغل بارد))، على كمية ضخمة من البيانات لإنشاء نصوص ومحتويات أخرى. وسبوتيفاي من أوائل الشركات التي تبنّت تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ استخدمتها في خوارزميات توصيات الموسيقى منذ عشر سنوات. والآن تهدف الشركة السويدية إلى استخدام نماذج اللغات الكبيرة لتعميم هذا النهج على محتواها غير الموسيقي، مثل البودكاست والكتب الصوتية.
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