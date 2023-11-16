«سبوتيفاي» تستخدم الذكاء الاصطناعي في توصيات البودكاست والكتب

وسعت شركة سبوتيفاي شراكتها مع منصة غوغل السحابية (غوغل كلاود)، لاستخدام نماذج اللغات الكبيرة، للمساعدة في تحديد أنماط استماع المستخدمين لمقاطع البودكاست والكتب الصوتية، من أجل اقتراح توصيات تتناسب مع اهتمامات كل مستخدم.

ويتم تدريب نماذج اللغات الكبيرة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل شات ((جي.بي.تي)) من ((أوبن.إيه.آي)) و((غوغل بارد))، على كمية ضخمة من البيانات لإنشاء نصوص ومحتويات أخرى. وسبوتيفاي من أوائل الشركات التي تبنّت تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ استخدمتها في خوارزميات توصيات الموسيقى منذ عشر سنوات. والآن تهدف الشركة السويدية إلى استخدام نماذج اللغات الكبيرة لتعميم هذا النهج على محتواها غير الموسيقي، مثل البودكاست والكتب الصوتية.