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بريطانيا نحو تحميل الشركات المصنعة مسؤولية حوادث السيارات ذاتية القيادة

11/16/2023 7:24:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أن الحكومة البريطانية تسعى لإقرار إجراءات تحديد المسؤولية عن حوادث ((السيارات ذاتية القيادة)). وكشف الملك تشارلز النقاب عن اعتزامه طرح مشروع قانون للسيارات ذاتية القيادة في خطابه أمام البرلمان البريطاني، وهو الخطاب السنوي الذي يحدد فيه الملك بعض بنود الأجندة التشريعية للحكومة خلال عام مقبل.

وستوفر مسودة القانون المقترحة، حصانة لأصحاب السيارات ذاتية القيادة ضد الملاحقة القضائية في حالة وقوع حادث تصادم لسياراتهم، كما يعفي الركاب من أي مسؤولية عن الحادث. وقال الملك تشارلز إن الخطط ((ستوفر واحداً من أشمل الأطر القانونية للمركبات ذاتية القيادة على مستوى العالم، مع جعل موضوع الأمان والسلامة في جوهر الإطار القانوني)).

ووفقاً للقانون البريطاني، تواجه شركات صناعة السيارات الغرامات، وأحياناً الملاحقة الجنائية، وفقاً لمدى خطورة الحوادث. ورغم ذلك يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم تمرير القانون الجديد قبل الانتخابات العامة البريطانية، المقررة أوائل 2025. وقالت شركة أكسا للتأمين، قبل الخطاب الملكي، إن السيارات ذاتية القيادة ستكون ((قادرة)) على توفير ما يصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) سنوياً، من خلال خفض عدد الحوادث المرورية، استناداً إلى تقديرات وزارة النقل البريطانية، التي تقول إن ((الأخطاء البشرية)) مسؤولة عن 85 % من الحوادث المرورية.

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