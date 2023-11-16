«المشرق» يقدم قرضاً أخضر لـ«كلداري إخوان» لدعم خفض الانبعاثات الكربونية

أعلن المشرق، عن تعاونه مع مجموعة كلداري إخوان التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتزويدها بقرض أخضر سيتم استخدامه لدعم الجهود البيئية وقضايا الاستدامة في المجموعة.

وسيتم استخدام التمويل المستدام لدعم تنفيذ تعديلات خاصة بتعزيز كفاءة الطاقة في فندق مجموعة كلداري إخوان في سريلانكا. وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: ((يوفر هذا القرض الأخضر الذي يقدمه المشرق فرصة مهمة تتيح للمجموعة اتخاذ خطوات إيجابية لخفض انبعاثات الكربون. كما يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم جهود إحداث تغييرات بيئية إيجابية)).

وقال كريم عامر، رئيس قطاع السيارات والتنقل في المشرق: ((تعزز هذه الشراكة مع كلداري إخوان لتزويدهم بأول قرض أخضر، التزامنا الراسخ تجاه العلاقة الوطيدة والمديدة مع المجموعة وتجاه حلول التمويل المستدامة على حدٍّ سواء)).