بيانات تصفّح الإنترنت تكشف بدقة أكبر هويات المتصفحين

كشف تقرير جديد عن أن بيانات تصفّح الإنترنت باتت تُجمع بتفاصيل أكثر دقة مما كان يعتقد سابقاً، ما يزيد احتمالية تحديد هويات الأفراد. ولسنوات طويلة، صنّف وسطاء البيانات مستخدمي الإنترنت وفق سمات بعينها تستنتج من تاريخ تصفحهم، مثل: القطاع المهني أو الاهتمامات. ثم تُباع هذه المعلومات إلى المعلنين ليتمكنوا من استهداف فئات أو قطاعات محددة بالتسويق الشخصي.

وكشف تحقيق استقصائي، أجراه المجلس الأيرلندي للحريات المدنية غير الربحي، ونشر أخيراً، عن أن عدد القطاعات أكبر مما كان يعتقد سابقاً، وهناك بيانات تخص العديد من المهن المؤثرة والحساسة، التي لم يكن معروفاً أنها تُباع للمعلنين. ووجد التقرير أن البيانات تقسم إلى شرائح، تستخدم لاستهداف القضاة والمسؤولين المنتخبين والعسكريين وصنّاع القرار العاملين في قطاع الأمن القومي.

ويقول نشطاء مهتمون بمسألة الخصوصية إن هذه الفئات المهنية الأكثر تحديداً، تعني أنه يمكن تحديد هوية الأشخاص بسهولة، عن طريق دمج المعلومات الواردة من نقاط بيانات مختلفة مع بيانات الموقع والطوابع الزمنية. وأضافوا أن هذا يمكن استخدامه للمراقبة أو الاستغلال من جانب أطراف معادية، مشيرين إلى أن البيانات متاحة لمجموعة عريضة من الشركات لشرائها.

وقال جوني رايان، الزميل في المجلس الأيرلندي للحريات: ((تُظهر البيانات المرتبطة بالقادة السياسيين والقضاة والعسكريين أن مشكلة الأمان في صناعة (المزايدات الفورية) هي في الواقع مشكلة أمن قومي)).

والمزايدات الفورية هي العملية التي يتم من خلالها شراء وبيع الإعلانات بناءً على قطاعات البيانات.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها صحيفة ((فاينانشال تايمز)) أن القطاعات التي تُسوقها شركة آيوتا وسيط البيانات الأمريكية تشمل صنّاع القرار في الحكومة والأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وشملت أيضاً فئات مثل: العسكريين وعائلاتهم والقضاة والمسؤولين المنتخبين.

وقالت شركة دان آند برادستريت المالكة لـ((آيوتا)): ((إنها تقدم للجمهور شرائح البيانات بطريقة تتوافق مع معايير الخصوصية ومتسقة على الصعيد العالمي، والشرائح ((أسماء مستعارة))، ما يعني أنها لا تحتوي على أي عناصر بيانات يمكن تحديدها)). وتشمل البيانات الأخرى المتاحة من طريق الوسيط معلومات شخصية، مثل ما إذا كان من المحتمل أن يكون لدى الشخص اهتمام بأدوية معينة، وتوجهاته ومدى رضاه عن عمله وظروفه المادية.

وقالت كاريسا فيليز، الأستاذة المساعدة المتخصصة في الأخلاقيات الرقمية بجامعة أكسفورد، إنه ((رغم أن المنصات تدعي أن البيانات مجهولة المصدر، إلا أنه من الصعب تحقيق ذلك عملياً، حيث تحتاج إلى نقطتين أو ثلاث نقاط بيانات فقط لتحديد هوية شخص ما)). وأضافت: ((تدرك المنصات أن أنظمة إخفاء الهوية التي تقوم بها هشة للغاية، كما تدرك أن ما تفعله هو تقديم معلومات حساسة يمكنها تعريض الناس والمجتمع للخطر. وتحديد الوظائف الحساسة يُعرّض أصحابها لأضرار مثل الابتزاز والتهديد، ما يمكنه أن يؤثر أيضاً على الديمقراطية)).

وتُرسل شركتا جوجل ومايكروسوفت بيانات عن المستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مئات الشركات التي تستخدمها فيما بعد لشراء نوافذ إعلانية مخصصة. وتضمن ذلك إرسال البيانات إلى شركات صينية وروسية إما بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء. وتلتزم هذه الشركات بالقوانين المحلية التي تسمح لأجهزة الأمن الحكومية الوصول لهذه المعلومات. وصرّحت شركة جوجل: ((لدينا القيود الأكثر صرامة في الصناعة فيما يتعلق بنوعية البيانات التي نشاركها في المزايدات الفورية لحماية خصوصية الأفراد)). وأضافت الشركة: ((سياسات المزايدات الفورية لدينا لا تسمح ببساطة للأطراف الشريرة بتهديد خصوصية الأفراد وأمانهم)).

وتعمل شركة اكزاندر التي تملكها شركة مايكروسوفت على تسهيل بيع البيانات المجزأة في سوق البيانات، وهي تتضمن تصنيفات مثل ما إذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب أو القلق، وما إذا كان الأفراد يبحثون عن الدعم النفسي بشأن اعتداء ما. وردت مايكروسوفت قائلة: ((نحن نأخذ هذه الأمور بجدية، ونقوم بتقييم (سياسات الخصوصية) بانتظام لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها)).

وكان أحد الأمثلة التي قدمها المجلس الإيرلندي للحريات المدنية من وسيط بيانات روسي تتعلق بأشخاص يزورون مواقع ((المعارضة السياسية)). وقال جوني ريان: ((هذا تحديداً أمر مثير للكثير من القلق لأنه يُعرّض الشخص الذي يزور مثل هذه المواقع إلى اهتمام عدائي من الحكومة الروسية، كما يزيد التساؤلات حول السبب الذي يجعل جوجل ترى أنه من المناسب بث هذه البيانات حول أنشطة الأشخاص عبر الإنترنت بهذه الطريقة)). وأكدت جوجل أنها أوقفت عرض خدمة الإعلانات مؤقتاً في روسيا وعلقت الشراكات المتعلقة بالمزايدة الفورية في روسيا مطلع عام 2022. وقالت إن وصف برنامجها للمزايدات الفورية بأنه ((بث)) بيانات ((يشوه)) سياساتها وممارساتها لأنها لا تشارك بيانات شخصية حساسة وتمنع المعلنين من استخدام مثل هذه الفئات لاستهداف الإعلانات.