السيطرة على الديون وسيلة للحكومة وليست غاية

ما الذي يجب أن تستهدفه السياسة المالية؟ لقد برز أخيراً جدال حيال مزايا التركيز على الديون والعجز، بالضبط كما يحدث الآن، أو التدابير الأوسع نطاقاً لصافي قيمة القطاع العام، التي تشمل الأصول والالتزامات. فأيهما أفضل؟

قام معهد الدراسات المالية، في ميزانيته الخضراء الأخيرة، بفحص هذه البدائل واستنتج أن ((الفوائد الناتجة عن التحول إلى أن تكون الميزانية العمومية هدفاً في حد ذاتها من المحتمل أن تكون غير كافية لتبرير النفقات المترتبة على ذلك)). وقد يكون من الحماقة أن نجعل من هذا الأمر الهدف الأوحد للسياسة المالية، وأيضاً التركيز على استدامة القدرة على تحمل الدين فقط لا يقل حُمقاً عنها، فالحكومة نشاط مُعقد، لذلك، فإن الأهداف البسيطة خطرة.

إن الشرط الأساسي لحكومة ناجحة يكمن في تجنب الأزمة المالية، ولهذا فمن المنطقي تقييم الاستدامة. ولكن حتى هنا من الضروري النظر لما هو أبعد من الديون والعجز، فالأصول مُهمة أيضاً. ومن الضروري معرفة ما هي، خاصة أن الإدارة الأفضل يُمكن أن تحسن دخل الحكومة، سواء بطريقة مُباشرة أو عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية. وهذه واحدة من النقاط التي أوردها إيان بول وعدة مؤلفين مشاركين في كتاب قادم، بعنوان ((القيمة العامة الصافية- المحاسبة، الحكومة والديمقراطية)).

وكما أقرّ معهد الدراسات المالية ذاته بأن التركيز على العجز والديون يُمكن أن يؤدي إلى قرارات سيئة. فقد أدّى هذا في المملكة المتحدة على سبيل المثال إلى بيع القروض الطلابية، لمجرد خفض القروض المبلغ عنها، رغم أن قيمة القروض بالنسبة للحكومة كانت أعلى من قيمتها للمشترين في القطاع الخاص. وقد أدى ذلك لاتخاذ القرار الخاطئ بخفض استثمارات القطاع العام بعد الأزمة المالية، رغم انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بصورة استثنائية. وتم تبرير التمويل من القطاع الخاص، باستبدال التزامات خدمة الدين الظاهرة بإنفاق مستقبلي غير مرئي (أكثر تكلفة).

ويزعم البعض أن التركيز على الدين الصافي والعجز يجبر الحكومة على التركيز على شيء حيوي. لكن في الكثير من الأحيان، تجد الحكومة طُرقاً أكثر تكلفة للتحايل على قواعدها الخاصة. وعندما لا تستطيع فعل ذلك، تُغير هذه القواعد، ووفقاً لمعهد الحكومة، فإن المملكة المتحدة قد اعتمدت تسع مجموعات من القوانين المالية و26 قانوناً مُعيناً منذ 1997. وهذا أمر مثير للضحك.

لكن هناك نقطة أهم بكثير يتجاهلها معهد الدراسات المالية. نعم، الحكومة تحتاج أن تنجو مالياً. أوافق على هذا، لكن هذه مُجرد وسيلة. وهذا ليس الهدف النهائي للحكومة. فالهدف النهائي هو الحكم بشكل جيد، وبالتالي المساعدة في خلق مجتمع أكثر ازدهاراً. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب الانتباه الشديد لميزانيتها الخاصة وكذلك ميزانية البلاد.

الحكومة منظم للأمور. وكما يقول السير ديتر هيلم من جامعة أكسفورد في كتابه الجديد ((الإرث))، يجب على الحكومة حماية وتطوير رأس المال الطبيعي للبلاد، بجانب رأس المال المادي والبشري. وقلة الاستثمار، كما فعلت الدولة والمملكة المتحدة عموماً لفترة طويلة جداً، تعد مثالاً على سوء الإدارة الشديد.

وللقيام بعملها بشكلٍ صحيح، تحتاج الحكومة، أكثر المنظمات تعقيداً وأكبرها وأكثرها استدامة في البلاد، على الأقل إلى المعلومات التي تمتلكها وتنشرها شركة خاصة عن وضعها المالي. ففي عام 2021 على سبيل المثال، ووفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ صافي قيمة القطاع العام في المملكة المتحدة سالب 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت إيطاليا فقط هي الأسوأ في مجموعة الدول الصناعية السبع. وكانت القيمة الأخيرة في اليابان (لعام 2020) أفضل بكثير، حيث بلغت سالب 16 في المئة فقط. ويُشير معهد الدراسات المالية، وبحق، إلى أن مثل هذه النسب يُمكن أن تكون مُضللة.

ولكن يُمكن للتركيز المحدود على الديون والعجز وحدهما أن يُضللا حقاً، إذ يجب أن نناقش القيمة الصافية للقطاع العام وميزانيته العمومية إلى جانب استدامة القدرة على تحمل الدين. وإذا فعلنا ذلك، فبالضرورة سنناقش العديد من الخيارات السياسية الهامة، وليس جميعها. فضلاً عن ذلك، سنقوم بالأمر بطريقة طبيعية تماماً، لأننا سنحاول قياس مُعطيات الواقع.

ويعد ابتكار نماذج المحاسبة الحديثة واحداً من أهم التطورات في تاريخ البشرية، فبدونه ستكون الاقتصادات اليوم المُعقدة مُستحيلة. وقد أدّى تطبيقها على الدخل الوطني لتحسين فهمنا للاقتصاديات بشكل كبير جداً. لكننا نرفض بإصرار التركيز على ما تُخبرنا به مثل هذه الحسابات عن حكوماتنا. وبدلاً من ذلك نُركز فقط على سؤال ما إذا كانت على طريق التخلف عن السداد. رغم أن طموحنا يجب أن يكون أكبر من ذلك بكل تأكيد. وفضلاً عن ذلك، حتى لو ركزنا فقط على استدامة حمل الديون، فإن الالتزامات غير المتعلقة بالديون، مثل معاشات تقاعد القطاع العام، لا يُمكن تجاهلها، ويجب ضمها إلى دائرة الاهتمام.

وفي مُقدمة كتاب ((القيمة العامة الصافية)) للقطاع العام أقول: ((إذا كان من المُفترض أن يُحسب شيء ما، فيجب أولاً أن يُعد)). وبجانب هذا، ((من الأفضل دائماً أن تكون على حق إلى حد ما بدلاً من أن تكون مُخطئاً تماماً. وتجاهُل الواقع لأنه من الصعب أخذ كُل شيء في الاعتبار هو الخطأ بعينه)).

إذاً، علينا مواجهة الواقع بدلاً من الثقة في القواعد البسيطة التي تُحرج الحكومات ثم تتغير. والحكومات بحاجة لأن تنجو، لكن عليها أيضاً القيام بعملها. وبدون استخدام حسابات أكثر شمولاً، فسيكون مآلها إلى الفشل.