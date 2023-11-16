«بيكر هيوز» تحذّر: المخاطر الجيوسياسية على قطاع النفط الأسوأ منذ 50 عاماً

أكد الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط العالمية، أن المخاطر الجيوسياسية بقطاع النفط عند أعلى مستوياتها منذ نصف قرن، ما يثير الكثير من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، وتحقيق طفرة في الغاز الطبيعي المسال.

وقال لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة ((بيكر هيوز))، في حوار مع ((فايننشال تايمز)): ((من حيث السياق التاريخي، سمعت أناساً يقولون عليك بالعودة إلى حظر النفط في 1973، فالأمر مشابه إلى حد ما)). وأضاف: ((أثناء فترة شغلي لهذا المنصب، لم يكن المناخ الجيوسياسي مطلقاً بهذه الهشاشة))، وتابع: ((الوضع مائع جداً من وجهة نظر سياسية)).

وتأتي تعليقات سيمونيلي، بينما يفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، البيئة الجيوسياسية المحمومة بالفعل، خاصة مع اقتراب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية من ختام عامه الثاني.

وتُعدّ ((بيكر هيوز)) واحدة من ثلاثة مزودين بارزين لخدمات حقول النفط، بجانب ((إس إل بي)) و((هاليبرتون))، وهي مسؤولة عن حفر آبار ومد أنابيب حول العالم، من تكساس إلى غرب أفريقيا. كما أن الشركة مورد بارز لمعدات الغاز الطبيعي المُسال، في وقت يشهد زيادة في الطلب على الغاز المنقول بحراً، مع إبعاد أوروبا نفسها عن الغاز الروسي، وتصاعد الطلب العالمي على الطاقة.

وقفزت أسعار النفط لتتخطى حاجز 130 دولاراً للبرميل العام الماضي، بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا. وشهدت الأسعار طفرة أخرى الشهر الماضي، لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، بعد هجوم حماس على إسرائيل. لكن الأسعار تراجعت منذ حينها إلى قرابة 80 دولاراً للبرميل، مع انحسار المخاوف بشأن توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وتثبيط البيانات الاقتصادية الضعيفة لتوقعات الطلب.

ولا تعد إسرائيل منتجاً بارزاً للخام، لذا، فقد أفاد سيمونيلي بأن الصراع في الشرق الأوسط لم ((يغير من التوقعات))، بالنسبة للإمدادات أو الطلب. وذكر محللون أن تدخلاً كبيراً من جانب إيران، التي لها روابط بحركة حماس، من شأنه دفع الأسعار للصعود.

وقال سيمونيلي: ((يتمثل السيناريو الأساسي في الاحتواء المأمول للوضع الحالي كما هو، وهو أمر محزن، وأن تظل الأمور مُحكمة))، وأردف: ((لكن من الواضح أن الأمور ستتغير، إذا ساءت وتدهورت وتصاعدت حدة الوضع)).

وحفّز تحويل روسيا صادراتها من الغاز إلى سلاح بعد غزوها أوكرانيا، وتيرة الطلب الأوروبي على صادرات الغاز الطبيعي المُسال، خاصة من الولايات المتحدة، وسط زيادة في تشييد المرافق التي تزودها ((بيكر هيوز)) بالمعدات.

وتتوقع الشركة الحصول على طلبيات معدات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة 9 مليارات دولار بين عامي 2022 و2023، ما يزيد على ثلاثة أضعاف القدر المُسجل في العامين الماضيين. وسلّطت الشركة الضوء على الحاجة لزيادة الطاقة العالمية المثبتة للارتفاع إلى 800 مليون طن سنوياً بنهاية العقد الحالي، من قرابة 410 ملايين طن سنوياً في الوقت الحالي، للوفاء بالطلب.

وأضاف سيمونيلي أن ((بيكر هيوز)) لديها عقود غاز طبيعي مُسال متراكمة، تمتد لما بعد 2050، معتبراً أن خط إمدادات الغاز الروسي لديه مجال ضئيل ليعاود الظهور كمنافس على المدى القصير في صادرات الغاز الطبيعي المُسال، حتى ولو انتهى النزاع الأوكراني. وتابع: ((أعتقد بأن أوروبا أدركت الصعوبات الناجمة عن الاعتماد الشديد على مصدر واحد للطاقة)). يُشار إلى أن سيمونيلي يعيش في الوقت الراهن بمدينة هيوستن، لكنه ينحدر أصلاً من توسكانا في إيطاليا.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى أكثر من 300 يورو للميغاواط في الساعة، بعد غزو أوكرانيا، واستمرت تقلبات السوق مع تدافع بلدان القارة لتعويض الواردات الروسية الرخيصة. وكان الشتاء الأكثر دفئاً في العام الماضي، ونجاح مساعي الدول الأوروبية لزيادة مخزوناتها من الغاز عاملاً مساعداً. وعلّق سيمونيلي: ((لقد تنفسوا الصعداء في العام الماضي، فقد كان الشتاء أكثر اعتدالاً)). وأضاف: ((الدول الأوروبية تتنفس الصعداء أيضاً في الوقت الراهن، لأن الشتاء ما زال يبدو معتدلاً نسبياً))، ولفت قائلاً: ((لكن إن حل شتاء قارس، فسيكون له تداعياته على أوروبا)).

وذكر الرئيس التنفيذي أن بناء مشروعات الغاز الطبيعي المُسال على ساحل الخليج الأمريكي سيستمر، مع تطلع المصدّرين الأمريكيين لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد. وأوضح قائلاً: ((ما ترونه يتكشّف هو القرارات الاستثمارية الأخيرة المرتبطة بزيادة الإنتاج، التي ستكون مطلوبة لتلبية الحاجة))، مشيراً إلى الموافقة على مشروعات تنتج 65 مليون طن سنوياً هذا العام، وسُيضاف إليها حجم مشابه في العام المقبل)).

ووجّه نشطاء مناخيون انتقادات لطفرة الغاز الطبيعي المُسال الأوروبية، محذرين من أنها ستعرقل جهود القارة الرامية إلى خفض الانبعاثات. لكن سيمونيلي يعتقد بأن هذا الوقود ساهم في خفض الانبعاثات، لأنه حل مكان الفحم، باعتباره المزود الرئيس بالطاقة، وقد يظل جزءاً من مزيج الطاقة لأعوام مقبلة.

وذكر: ((لا يزال هناك استخدام كبير للفحم في أوروبا، لذا، ستتوفر لنا فرص هائلة مع تقدم الوقت لنواصل إزاحة الفحم)). وأضاف: ((في نهاية الأمر، ستواصلون رؤية الجوانب النظيفة للغاز الطبيعي، إذا فكرتم في صافي انبعاثات صفري للغاز الطبيعي المُسال، وتطبيق احتجاز الكربون وتخزينه، لذا، فنحن نرى شريان حياة طويلاً للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال)).

وقال: ((هذا وقت رائع للغاز الطبيعي المُسال، وإذا نظرتم للقدرة على تحمل تكاليفه وأمنه واستدامته، فستدركون أن الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال ليسا انتقاليين، بل هما الوقود النهائي)).