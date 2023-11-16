«ديوا» تستعرض برنامجها للفضاء وقمريها الاصطناعيين النانويين

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران، برنامج الهيئة للفضاء ((سبيس دي))، وقمري الهيئة الاصطناعيين النانويين ((ديوا سات - 1)) و((ديوا سات - 2))، والنجاحات التي حققتها الهيئة في مجال تسخير تقنيات الفضاء من أجل تعزيز الاستدامة، وتحسين إدارة شبكات الطاقة والمياه، وتحقيق طموحات الهيئة بترسيخ مكانتها بوصفها مؤثراً أساسياً في قطاع المؤسسات الخدماتية المحلي والعالمي.

وضمن جناح وكالة الإمارات للفضاء، تسلط الهيئة الضوء على جهودها لتمكين الكوادر الوطنية لمواصلة تطوير قطاع الفضاء، لا سيما وأن قمري الهيئة ((ديوا سات - 1)) و((ديوا سات - 2))، تم تصميمهما وتطويرهما ويجري التحكم بهما بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، مما يعتبر شهادة حيّة على التزام الهيئة بصقل المواهب الوطنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: في إطار جهودنا لتعزيز توطين الصناعات الفضائية، نلتزم بتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء لتعزيز شبكات الكهرباء والمياه، وترسيخ كفاءتها وفعاليتها التشغيلية.