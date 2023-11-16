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لماذا اعتذر الفنان المصري محمد رمضان لشعب فلسطين؟

11/16/2023 7:24:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتذر الفنان المصري محمد رمضان لشعب فلسطين عقب إحيائه حفلاً غنائياً، مؤكداً أنه تمنى تأجيل مشاريعه الفنية، لكنَّه ملتزم مع شركات غير عربية.

وقال رمضان، أمس، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «إخوتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا التزامي مع شركات غير عربية»، موضحاً أنه لا يربطه بتلك الشركات سوى عقود عمل يجب الالتزام بها.

وأضاف: «المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر»، منوهاً بأن «كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين، اللهم آمين».

يُذكر أن محمد رمضان كان قد أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة من جراء ما يعانيه خلال الهجوم الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي على القطاع وراح ضحيته الآلاف من الأبرياء.

وقال رمضان، في منشور سابق على «إنستغرام»: «مساء الخير، مسؤول وزارة الصحة في فلسطين يقول: عدد الضحايا اليوم 31 أكتوبر أضعاف ضحايا مستشفى المعمداني»، واصفاً ما حدث بأنه «مذبحة يشهد عليها التاريخ».

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