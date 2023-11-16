جمعية المسرحيين تفتح باب الترشح لجائزتها مطلع ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد جمعية المسرحيين لاستقبال طلبات الترشح من قبل الفرق المسرحية المحلية، المشهرة من وزارة تنمية المجتمع في الإمارات، لنيل جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة في دورتها الرابعة، وحددت تاريخ الأول من يناير المقبل آخر موعد لاستقبال الطلبات.
وتخضع شروط الترشح للجائزة إلى عدد من الشروط والمعايير، أهمها منح الجائزة عن مجمل أعمال ونشاطات ومنجزات الفرقة المسرحية خلال عام 2023، حصراً، ويفتح باب التقديم للترشح للجائزة اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، ويقفل بتاريخ 1 يناير 2024.وبإغلاق باب الترشح، ستقوم الجمعية بتشكيل لجنة من الخبرات المسرحية المحلية والمقيمة في الدولة لاختيار الفرقة المسرحية الأكثر إنجازاً وحضوراً في الحراك المسرحي خلال 2023 من أجل منحها الجائزة، وتكرم الفرقة الفائزة بدرع تذكارية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله : ((بعد التوقف الذي طال المشهد المسرحي في العالم بسبب جائحة كورونا، توقفت معه جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة، وهذا العام أعدنا إطلاقها، بعد ما لمسناه من أثر إيجابي لها على المشهد المسرحي المحلي، وتناغماً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه الدائمة والداعمة لحضور مهم ونوعي للمسرح الإماراتي في المواعيد الخليجية والعربية والدولية، من أجل تعريف الآخر بالمستوى المتقدم والمتطور الذي وصل إليه مسرحنا الإماراتي، الذي عماده الفرق المسرحية المحلية)).
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