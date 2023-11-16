جمعية المسرحيين تفتح باب الترشح لجائزتها مطلع ديسمبر

تستعد جمعية المسرحيين لاستقبال طلبات الترشح من قبل الفرق المسرحية المحلية، المشهرة من وزارة تنمية المجتمع في الإمارات، لنيل جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة في دورتها الرابعة، وحددت تاريخ الأول من يناير المقبل آخر موعد لاستقبال الطلبات.

وتخضع شروط الترشح للجائزة إلى عدد من الشروط والمعايير، أهمها منح الجائزة عن مجمل أعمال ونشاطات ومنجزات الفرقة المسرحية خلال عام 2023، حصراً، ويفتح باب التقديم للترشح للجائزة اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، ويقفل بتاريخ 1 يناير 2024.وبإغلاق باب الترشح، ستقوم الجمعية بتشكيل لجنة من الخبرات المسرحية المحلية والمقيمة في الدولة لاختيار الفرقة المسرحية الأكثر إنجازاً وحضوراً في الحراك المسرحي خلال 2023 من أجل منحها الجائزة، وتكرم الفرقة الفائزة بدرع تذكارية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله : ((بعد التوقف الذي طال المشهد المسرحي في العالم بسبب جائحة كورونا، توقفت معه جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة، وهذا العام أعدنا إطلاقها، بعد ما لمسناه من أثر إيجابي لها على المشهد المسرحي المحلي، وتناغماً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه الدائمة والداعمة لحضور مهم ونوعي للمسرح الإماراتي في المواعيد الخليجية والعربية والدولية، من أجل تعريف الآخر بالمستوى المتقدم والمتطور الذي وصل إليه مسرحنا الإماراتي، الذي عماده الفرق المسرحية المحلية)).