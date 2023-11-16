مسرح زعبيل في دبي يستضيف مسرحيتين شهيرتين

يستضيف مسرح زعبيل في جميرا في دبي عرضين مسرحيين عالميين: ((نحن ذاهبون لاصطياد الدب))، و((عزيزي سانتا))، وذك في نوفمبر الجاري، وفي ديسمبر المقبل، ويتمتع عرض ((نحن ذاهبون لاصطياد الدب)) بمشاهد فريدة، مقتبسة من كتاب مايكل روزين وهيلين أوكسنبيري المصور، وسيتمتع الجمهور بكثير من التفاعل والمفاجآت، والموسيقى والضحك والإيقاعات والقوافي.

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