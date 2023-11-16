Friday, 17 November 2023 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسرح زعبيل في دبي يستضيف مسرحيتين شهيرتين

11/16/2023 7:24:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف مسرح زعبيل في جميرا في دبي عرضين مسرحيين عالميين: ((نحن ذاهبون لاصطياد الدب))، و((عزيزي سانتا))، وذك في نوفمبر الجاري، وفي ديسمبر المقبل، ويتمتع عرض ((نحن ذاهبون لاصطياد الدب)) بمشاهد فريدة، مقتبسة من كتاب مايكل روزين وهيلين أوكسنبيري المصور، وسيتمتع الجمهور بكثير من التفاعل والمفاجآت، والموسيقى والضحك والإيقاعات والقوافي.

MENAFN16112023000110011019ID1107443120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث