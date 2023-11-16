60 ألف عنوان و400 فعالية في مهرجان العين للكتاب

ينطلق مهرجان العين للكتاب، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، تحت شعار ((العين أوسع لك من الدار)) في استاد هزاع بن زايد ((العين سكوير)) وعدة مواقع ثقافية.

ويُسلط المهرجان الضوء على مكانة العين بوصفها وجهة متميزة لتنظيم الفعاليات والمعارض النوعية، مع إبراز مواقعها التاريخية والتراثية التي تُضفي عليها خصوصية استثنائية، وذلك عبر استضافة أنشطته الثقافية والأدبية والفنية والترفيهية في هذه المواقع.

ويحتفي المهرجان في نسخته الـ14 بمنح عُشاق الكتاب فرصة اقتناء أهم الإصدارات في المجالات الثقافية كافة عبر استضافة 150 عارضاً يقدمون أكثر من 60000 عنوان، ويستهدف استقطاب ما يزيد على 82000 زائر للاستمتاع بأكثر من 400 فعالية وبرنامج.

منصة ثقافية

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: إن مهرجان العين منصة ثقافية ملهمة لتمكين الشباب والاحتفاء بروّاد المعرفة والفنون. كما يأتي المهرجان في دورته الجديدة ليجعل الكتاب محوراً للاحتفال بالإبداع والابتكار، وبالفنون وبالموسيقى، مستفيداً من النجاح الذي حقّقه العام الماضي في التحول إلى صيغة تفاعلية تواصلية بين جميع أفراد المجتمع على محور الكتاب والإبداع. مؤكداً أن دورة هذا العام تواكب جهود دولة الإمارات لترسيخ قيم الاستدامة والعمل على تحقيقها في مختلف جوانب الحياة، وهو ما ينعكس على كل جانب من جوانب المهرجان.

حدث جماهيري بدوره، قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: ((أثبت مهرجان العين للكتاب حضوره ضمن أهم الفعاليات الثقافية والمجتمعية في مدينة العين. ونجح في أن يصبح حدثاً جماهيرياً، ووجهة ثقافية ترفيهية سياحية، وأن يضع الكتاب والثقافة في مقدمة اهتمام الأسرة)). مشيراً إلى أن المهرجان في دورته الجديدة يواصل الاحتفاء بالكتاب والثقافة، مخاطباً جميع أفراد المجتمع بأكثر من 400 فعالية وبرنامج متخصص، تم توزيعها على مواقع المهرجان لتناسب كل الأذواق، وتستهدف استقطاب 82 ألف زائر.

كما أن المهرجان يعد منصة مثالية توفر أحدث أعمال وإصدارات المؤلفين والكُتّاب من دولة الإمارات، في المقام الأول، ونخبة مميزة من إصدارات الناشرين عبر العالم تغطي جميع المجالات الثقافية، وتحظى دورة هذا العام بمشاركة 150 عارضاً يقدمون أكثر من 60 ألف عنوان، إضافة إلى فعالية ليالي الشعر، الكلمة المغناة التي تستعيد الإرث الكبير من عيون الشعر الشعبي الذي بثقافة وأذواق الناس عبر الغناء والموسيقى)).