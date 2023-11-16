جدارية مستلهمة من تراث دبي تزين واجهة مكتبة الصفا

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن بدء تزيين واجهة مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بجدارية فنية جصية مستلهمة من تراث دبي، تبرز تنوعها الثقافي وحيوية مشهدها الفني المعاصر، ويأتي ذلك في إطار عمليات تجديد واجهات مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بما يتماشى مع استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة))، التي تتولى ((دبي للثقافة)) تفعيلها، بهدف تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح.

بيئة

ويعكس تنفيذ الجدارية التي تشرف عليها الفنانة اللبنانية شفى غدّار، جهود ((دبي للثقافة)) الرامية إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة، قادرة على جذب أصحاب المواهب الفنية، ومنحهم فرصة تطوير إمكاناتهم وقدراتهم، والتعبير عن تطلعاتهم المستقبلية للمشهد الثقافي المحلي، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية. وتتشكل الجدارية من لوحة كبيرة الحجم، تُعيد تخيل التصميم المعماري القديم لمبنى المكتبة، وأخرى تبرز جماليات ودقة الزخرفة الإسلامية التي كانت تشكل جزءاً من مكتبة الصفا، قبل خضوعها لعملية ترميم شاملة، وتعتمد الفنانة غدّار في هذه الجدارية على تقنية ((أوزليجوس)) الخزفية الكلاسيكية، التي تعد جزءاً من التراث المعماري البرتغالي.

1200

وتسعى غدّار عبر جداريتها التي سبق أن شاركت بها في معرض ((آرت دبي 2017))، وجاء نتاجاً لبرنامج الفنان المقيم Air Dubai، الذي أقيم بالتعاون مع ((آرت دبي)) و((تشكيل))، إلى خلق حوار بين الأزمنة المختلفة، من خلال تناول العلاقة بين العمارة والفنون، واستندت الفنانة في الجدارية المكونة من 1200 قطعة من السيراميك المطلي بالأزرق والأبيض.

يذكر أن الفنانة اللبنانية شفى غدّار، المقيمة حالياً في دبي، تمتلك مسيرة مهنية ثرية، وخبرة عالية في تنفيذ الجداريات الجصية الضخمة، وتمكنت من خلال تجاربها المتعددة، من تطوير مسيرتها في الرسم على الجدران وتزيين الأسطح، واستكشاف استخدام اللوحات الجدارية الجصّية في الممارسات الفنية المعاصرة، وسبق للفنانة غدّار المشاركة في العديد من المشاريع والمعارض الجماعية حول العالم.