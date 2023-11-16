مطر بن علي الكتبي.. ذاكرة الآبار العميقة

يعد مطر بن علي بن غرير الكتبي من منطقة سهيلة بإمارة الشارقة، مرجعاً في معرفة أية معلومة تتعلق بـ((الطواية)) الآبار، وهو ذلك الشاعر الذي يردد الأبيات من الشعر الشعبي والتغرود، وهو المضياف؛ لذلك فهو رجل التراث والثقافة الشعبية للمنطقة وما حولها.

تنقل بن غرير وهو طفل مع أسرته بين عدة مناطق، فحيثما وجدت الآبار فإن أسرته تكون هناك؛ ولذلك فهو خبير بالآبار وتاريخها؛ لأنه عاش فترة بجانب بئر الزبيدة، وأيضاً بئر بن غرير وسهيلة، إضافة إلى آبار أخرى، مثل طوي سيف.

وهذا التنقل كان ملهماً للرجل؛ حيث أصبح ذلك المستكشف للمناطق البرية، وهو من يخبر وسائل الإعلام عن تفاصيل الأماكن وتاريخها، وخاصة تلك التي يكون الانتقال لها ما بين الشتاء والصيف؛ لأن العائلات كانت تنتقل كل ثلاثة إلى أربعة أشهر إلى منطقة، والتقطت ذاكرته مصطلح مكدة، ويسمى العمل أو الحرفة؛ حيث وجد أن الرجال يصنعون السخام أو الفحم من الحطب، فأصبح يشارك في السفر الذي قال عنه إنهم كانوا يطرشون؛ أي يسافرون إلى رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

أبيات شعر

حفظ الكثير من أبيات الشعر الذي كان يقال في ليالي السفر؛ حيث تكون هناك مطاياهم التي تحمل بضائعهم، وكلما استقروا في مكان كان البعض يسلي خاطره ليدفع وحشة المكان بقول أبيات من القصيد، ثم التحق بالجيش ومقر القوات في الشارقة في الستينيات، ورغم ذلك لم يتوقف عن التنقل بين المناطق، يشارك الأهالي والأقارب مناسباتهم، وهو يرى أن كل المكتسبات الثقافية المتوارثة أمانة لا بد أن تبقى، ومسؤولية لا بد من الحفاظ عليها ونقلها للأبناء والأحفاد.

يعد بن غرير المجالس مدارس؛ ولذلك يحرص على حضورها مع أبنائه، وأيضاً استضافة الرجال في ((حضيرته)) قبل أن تقام وتبنى المجالس وصالات الاستقبال في البيوت، وهو يحرص على تلبية كل الدعوات من القنوات الفضائية لأجل نشر كل ما يتعلق بالعادات والتقاليد والمسميات؛ لأن هذا بالنسبة له مهم لنشر التراث الإماراتي، ولأنه يرى أن الأمر واجب لا جدال فيه.