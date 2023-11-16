«دبي لقوارب التجديف».. الجولة الأولى 25 نوفمبر

يترقب عشاق ومحبو رياضة التجديف التراثي، انطلاقة جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2023 - 2024.

وتجمع جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، نخبة البحارة والنواخذة والملاك من دولة الإمارات، والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، في قوارب مملكة البحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوارب المؤسسات والشركات.

ويشهد الموسم الحالي تنظيم النادي لثلاث محطات في بطولة دبي 2023 - 2024، حيث ستنطلق الجولة الأولى يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، على أن تقام الجولة الثانية من البطولة بعدها بأسبوعين، وتحديداً يوم السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم إعلان الترتيب العام، الذي يؤهل للمشاركة في شوط أغلي البطولات كأس (آل مكتوم)، والمقرر له يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

تحديد

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن المنافسات ستشمل كالمعتاد شوطين، في كل جولة الأول (الشوط المحلي)، والثاني (الشوط المفتوح)، والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، والفرق التي تمثل الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات.

وأكد محمد سيف المري أن المواصفات الخاصة بالقوارب المشاركة، لن يطرأ عليها أي تغيير في الوقت الحالي، وكذلك اللوائح والشروط الخاصة بالمنافسات، مبيناً أن هنالك العديد من الأطروحات والأفكار، سيتم مناقشتها بشكل مستفيض في الفترة المقبلة، ومن ثم العمل على تنفيذها في الموسم المقبل 2024 - 2025.

وكانت سباقات القوارب المحلية 30 قدماً، قد رأت النور في موسمها الأول 1996 - 1997، وأقيم أول سباق في السابع من شهر مارس عام 1997، بمشاركة 15 قارباً، وحقق حينها القارب فتح المعين 2، بقيادة النوخذة خليفة علي النزر، المركز الأول.

وظل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومنذ تأسيس هذه الفئة، على تنظيم أكثر من محطة، من أجل نشرها على أوسع نطاق، وتشجيع أبناء الدولة والمهتمين بها على ممارستها، حيث أضاف الكثير من الشروط التي تسهل المشاركة، خاصة بعد إطلاق شوط جديد خاص بالفئة المفتوحة للمرة الأولى موسم 2021 - 2022، كتجربة متفردة، حققت النجاح المطلوب، لتستمر الموسم الماضي، وهذا الموسم أيضاً.

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