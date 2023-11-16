خيول الإمارات تخوض تحدي «كأس البحرين الدولي» اليوم

تنطلق اليوم، على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر ((الفئة الثانية)).

وأكد الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أن مملكة البحرين تمكّنت من ترسيخ مكانتها كوجهة مميزة وجاذبة لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات الرياضية، ومنها سباقات الخيل، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الخارطة الدولية لسباقات الخيل والفروسية.

مشاركة قوية

وسيشهد السباق مشاركة 14 خيلاً، أبرزهم ((دبي فيوتشر)) لجودلفين، الذي يطمح بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي.

كما سيدفع فريق جودلفين بعدد من نجومه، يتقدمهم ((ريال ورلد)) بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، ((هايلاند آفنيو)) بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، ((نيشنس برايد)) بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، ((بير كاسل)) بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

وسيشارك أيضاً في الشوط، ((إصرار)) لـ((شادويل))، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و((مرحباً يا سنافي)) لجابر عبد الله بطل الـ((2000 جينيز الإماراتي الفرنسي))، قيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب أندرياس شوتز.

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