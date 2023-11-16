«عربية الجودو» للفئات العمرية تنطلق بالفجيرة اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تفتتح اليوم فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وإشراف الاتحاد العربي للجودو، في مجمّع زايد الرياضي، وتستمر حتى بعد غدٍ، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 فرد من الجنسين، يمثلون 8 دول عربية، هي: الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو ولجنته الفنية.

اكتمال الترتيبات

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إنّ البطولة تحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلاقاً من دور الرياضة المحوري في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة، والدولة، واهتمام ودعم سموّه للمنافسات الرياضية الدولية التي تنظم في الإمارة، وتستقطب الأندية والمنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم في كافة الألعاب الرياضية. وأضاف الزيودي أن البطولة تعدّ حدثاً رياضياً مهماً في مسيرة إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الدولية، التي تسهم في دعم قطاع الرياضة عامة، والرياضات القتالية خاصة، في دولة الإمارات، وتعزز حضور الدولة في هذا المجال في الأوساط الرياضية العالمية.

وتشهد البطولة مشاركة 26 نادياً، من بينهم 4 فرق نسائية، وضمت قائمة المشاركة 7 أندية من الإمارات، ممثلة في أندية الفجيرة للفنون القتالية، منظم ومستضيف البطولة، ونادي خورفكان، نادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي اتحاد كلباء، ونادي الإمارات، بجانب أندية الصليبخات، والقادسية، ونادي الكويت (الكويت)، أكاديمية الاتحاد القطري، ونادي قطر القطري (قطر)، نادي الشمس، نادي بور فؤاد، ونادي بلدية المحلة (مصر)، مركز الاتحاد الأردني للجودو (الأردن)، ونادي الدفاع الجوي، نادي ديالي (العراق)، ونادي مركز الفرسان، مركز النخبة، نادي الوطن أبى عيسى، ونادى سعاية ابديري (ليبيا)، وأندية شرارة لحج، شباب مسيمير، نادي شمسان، ونادي وحدة صنعاء (اليمن).

برنامج

ستكون بداية منافسات البطولة صباح اليوم بتصفيات فئة الأشبال، وذلك لفترتي الدور التمهيدي والترضية قبل الظهر، وسيكون الختام بالأدوار النهائية، والتتويج في الفترة المسائية، أما يوم غدٍ ثاني أيام البطولة، فقد خصص لمنافسات فئة فردي الشباب والشابات، ويشهد اليوم الأخير منافسات الأندية للشباب والشابات على مستوى الفرق.

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