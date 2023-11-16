سعيد عبدالغفار: «الاستراتيجية الوطنية 2031» مظلة لجميع المبادرات الرياضية

أكد سعيد عبدالغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة تقوم بدور كبير لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، في ظل التطور الكبير لقطاع الرياضة على مدار السنوات الماضية.

ووجّه عبدالغفار شكره للقيادة الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين، ما جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، عبر استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وقبلة لنجوم العالم في الرياضات المختلفة.

وقال: ((أصبح لدينا 47 اتحاداً رياضياً، تضم 41 ألفاً و363 رياضياً (34 ألفاً و203 من الرجال، و7160 من النساء))).

وأوضح عبدالغفار، أن الهيئة تسعى لمزيد من التحسين والتطوير في العديد من مجالات العمل الرياضي، وتعزيز الإنجازات الرياضية، ورفع تنافسية الرياضة الإماراتية، وتعزيز حضورها على خارطة الرياضة العالمية، لتنسجم مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة. وقال: ((تعد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، مظلة لجميع المبادرات الرياضية، والمشروعات التحولية خلال المرحلة المقبلة، في إطار الرؤية الواضحة لدى القطاع الرياضي الإماراتي)). وأكد: ((تتولى الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاع الرياضي مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات، حيث تمثل الفئة الأولى من الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وتضم الفئة الثانية المجالس الرياضية، ولجنة الإمارات لرياضة النخبة، والمستوى العالي والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية، وتتضمن الفئة الثالثة الدوريات والأندية والقطاع الخاص والوزارات المحلية ومشاريع التنمية)).

برنامج زمني

وأشار إلى أنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة، حيث تبدأ هذه المشروعات تباعاً على 3 مراحل، حتى عام 2031، وتتضمن الأولى إطلاق 8 مشروعات ذات أولوية قصوى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن العمل بدأ بالفعل، بالتعاون بين الهيئة، والشركاء المعنيين لتنفيذ عدد من مشروعات هذه المرحلة، فيما تتضمن المرحلة الثانية 7 مشروعات خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، بينما سيتم في المرحلة الثالثة الأخيرة إطلاق مشروعين.

وأكد عبدالغفار أن إصدار قانون الرياضة يمثل نقلة نوعية في مسيرة ارتقاء ونمو قطاع الرياضة بالإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، ووضعها في مقدم أولويات رؤيتها للمستقبل، كونها محوراً رئيساً للقوة الناعمة للدولة.

وأوضح أن القانون هو ثمرة جهود الهيئة والخبراء والمختصين على مدى السنوات الـ 5 الماضية، حيث شاركت في صياغة القانون، لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة وشاملة.

فخر

وعن دور ((الهيئة)) في دعم المرأة، وتمكينها في قطاع الرياضة، أوضح أنها تعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً، وتعزيز مشاركتها في الرياضة المجتمعية.

وقال: ((قطعت المرأة الإماراتية أشواطاً كبيرة في المساهمة بالقطاع الرياضي، ونفخر بحضورها بشكل فاعل في المناصب الإدارية، مع تولي 3 نساء رئاسة مجالس الإدارة في 3 من الاتحادات الـ 5 الجديدة، التي اعتمدت تشكيلاتها في ديسمبر 2021، وهن: نورة الجسمي (اتحاد الريشة الطائرة)، والدكتورة هدى المطروشي (اتحاد الخماسي الحديث)، والدكتورة آمنة المازمي (اتحاد النت بول)، إضافة إلى أن أصغر أمين عام لاتحاد رياضي في الإمارات، هي آمنة ورشو (22 عاماً) الأمين العام لاتحاد الدارتس)).

وتابع عبدالغفار: ((تبذل الهيئة جهودها لتطوير آلية اكتشاف المواهب النسائية وتنميتها، كما تتعاون مع الاتحادات الرياضية لتطوير البطولات النسائية، وتوسيع مشاركة الرياضيات في البطولات القارية والدولية، وتعزيز التنافسية، خاصة بعد تحقيق بنات الإمارات للعديد من الإنجازات الكبيرة إقليمياً ودولياً في الفترة الماضية)).

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