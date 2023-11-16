«فرجان دبي» تطلق النسخة الثانية من بطولة البادل 24 الجاري

أعلنت ((فرجان دبي))؛ المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين الفرجان بالمناطق السكنية المختلفة في دبي، تنظيم النسخة الثانية لبطولة البادل، التي سيتنافس خلالها اللاعبون للفوز بجوائز، يصل مجموعها إلى 160 ألف درهم، خلال الفترة من 24 - 26 نوفمبر الجاري في دبليو بي إيه- نادي البادل.

وقالت علياء الشملان مسؤولة ومؤسسة مبادرة فرجان دبي: نحن فخورون بتنظيم البطولة التي تتقاطع مع أهدافنا، ومساعينا نحو تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي، وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز المساهمة المجتمعية لخلق حراك، يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع، علاوة على جهودنا الجادة من خلال البرامج والأنشطة والمبادرات، التي يتم إطلاقها بشكل متواصل بغية ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، وتشجيع تبني أنماط صحية بين الأفراد.

وأكدت علياء الشملان التطلع إلى مزيد من البطولات مستقبلاً، خاصة أن الدورة متاحة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً في فرجان دبي، التي تنضوي تحت مظلة المبادرة وعددها 70 فريقاً مشاركاً، مشيرة إلى أن المنافسات ستكون بين فرق الفرجان، وتقام بمشاركة أكثر من 150 شخصاً.

اكتشاف المواهب

وقال جمال الشعيبي منظم البطولة: إن البطولة تشهد زخماً كبيراً منذ فتح باب التسجيل، ونسعى إلى اكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي بشكل عام.

وأشار إلى أن الترتيبات اللوجستية للبطولة تجري حالياً بصورة متسارعة، بينما توجد مرافق تستهدف الجمهور الزائر، منها مطاعم وجلسات ومسابقات، تتضمن جوائز قيمة للفائزين.

وأضاف: الجميع يعملون بروح الرفيق الواحد لتحقق البطولة أهدافها، تحقيقاً للغاية الاستراتيجية، التي تم تدشين البطولة لأجلها، وهو نشر ثقافة النشاط الرياضي بين أبناء الفرجان واعتماد أنماط حياة صحية.

هدف

يذكر أن مبادرة ((فرجان دبي)) تم إطلاقها في أبريل 2021، وهي تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء، وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في كل فريج، والكشف عن مواهب وأصحاب التخصصات لتقديم المساعدة كل في مجال تخصصه، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران، كما تستهدف نشر التوعية بين أهالي المنطقة بما يخص البيئة والصحة والفعاليات المجتمعية، وتوفير معلومات تهم القاطنين، وترسيخ العادات والتقاليد، عبر إشراك أهل الفريج بالاحتفالات الوطنية والمناسبات الشعبية، ومساعدة أهل الفريج بتوفير الإجابات عن استفساراتهم.

وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسية، تتضمن تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع، وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص لخلق مشاريع وبرامج دعم مجتمعية، علاوة على العمل على برامج مخصصة لدعم المجتمع من ((فرجان دبي)).

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