جولة «دي بي ورلد» تتصدر المشهد العالمي لتطوير الغولف

كشفت جولة دي بي ورلد عن مضاعفة جهودها التي تقوم بها لتطوير رياضة الغولف عالمياً في المنطقة، وذلك من بوابة دولة الإمارات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً، مع ترقب إقامة 8 بطولات دولية في المنطقة خلال عام 2024، ومنها 7 بطولات في الإمارات تحديداً.

وتم بحث مستقبل رياضة الغولف في المنطقة وانتشارها بين العرب، خلال لقاء طاولة مستديرة مع وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية أمس، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء طيار ((م)) عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات – المجتمعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد.

وتضم قائمة البطولات الثمانية، من بطولة ((دبي إنفيتيشنال)) في منتجع خور دبي للغولف، بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف، بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للغولف، بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف، بطولة البحرين في النادي الملكي للغولف، وبطولتين في جولة التحدي وهما بطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للغولف وبطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للغولف.

تاريخ حافل

وقال سعيد حارب: ((أهمية إقامة الحدث في دبي تعود إلى مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية عموماً ورياضة الغولف خصوصاً، حيث كانت دبي سبّاقة إلى تشييد ملاعب حديثة وعديدة قبل دول ومدن المنطقة وفيها حالياً 13 ملعباً من أجمل وأحدث الملاعب العالمية من فئات 9 ـ 18 حفرة، ومن المهم لهذه البطولة الكبيرة التي تستقطب مشاركة أكثر من 50 لاعباً من نخبة اللاعبين أن ترتبط بدبي من خلال مكانة دبي ومكانة راعي البطولة))موانئ دبي العالمية((، وكذلك مكانة رياضة الغولف وتوفر الملاعب عالمية المستوى المصممة بالتعاون مع أهم نجوم اللعبة وأكبر المطورين والشركات)).

تأثير إيجابي

وأضاف: ((تأثير الجولة كبير سواء من ناحية الحضور الجماهيري من داخل وخارج الدولة الذي يزيد على 60 ألف متفرج عاشق للغولف من مختلف الجنسيات ومنهم أعداد كبيرة تحضر تسافر للدولة لحضور المنافسات القوية بمشاركة نجوم اللعبة، ويمثل ممارسو وجمهور الغولف قطاعات مهمة في مجال الأعمال، كما أن جولة البطولة النهائية وقبلها الجولات العديدة في دولة الإمارات في مختلف الملاعب تنعش قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية ومساهمته في الناتج المحلي لدبي، إلى جانب إلهام الرياضيين واستقطاب المزيد من ممارسي رياضة الغولف ومشجعيها من المقيمين والزوار من الدول العربية ومختلف دول العالم)). بدورة كشف اللواء طيار ((م)) عبدالله الهاشمي أن الإمارات ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتتفوق على دول عريقة في أوروبا وآسيا وغيرها، على صعيد احتضان البطولات الدولية التي تقام فيها بهذا المستوى الاحترافي العالي، ومنها سبع بطولات في الموسم المقبل.

واعتبر عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات – المجتمعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد، أن رعاية هذه الجولة يأتي تعزيزاً لمكانة دبي والإمارات حول العالم من خلال البطولات التي تقام في مختلف القارات والدول.

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