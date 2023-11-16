صفية الصايغ: التأهل إلى الأولمبياد حلم طفولة يتحقق

أكدت صفية الصايغ، قائدة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية للسيدات، أن تأهلها إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 حلم طفولة تحقق بعد عناء وتعب كبيرين وجهود مستمرة منذ سنوات، وقالت اللاعبة المجتهدة في تصريح لـ((البيان)): تمثيل وطني الإمارات في الألعاب الأولمبية حلم كان يراودني منذ الطفولة، لقد مارست رياضات مختلفة في بداية حياتي الرياضية، لكن عشت مع هذا الحلم الذي بدأ يكبر معي شيئاً فشيئاً ولم يفارق مخيلتي يوماً، لا سيما عندما أصبحت لاعبة دراجات ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي والقاري، قلت لنفسي حينها إن حلم الوصول إلى الأولمبياد قريب التحقق، وكافحت من أجله.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية أعلنت مساء أمس عبر حسابها الرسمي على منصة ((إكس)) تأهل لاعبتنا صفية الصايغ رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ونشرت اللجنة تدوينة جاء فيها: ((تتقدم اللجنة الأولمبية الوطنية بخالص التهاني والتبريكات إلى اتحاد الإمارات للدراجات بمناسبة تأهل اللاعبة صفية الصايغ إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، نثمن جهود اللاعبة الكبيرة وسعيها طوال الفترة الماضية لضمان بطاقة التأهل الأولمبي، والتي تعتبر الأولى للإمارات في رياضة الدراجات لفئة السيدات.. خالص الأمنيات بالتوفيق والتميز)).

دافع كبير

وأعربت الصايغ عن سعادتها بتحقيقها الإنجاز التاريخي لرياضة الدراجات الهوائية لفئة السيدات وقالت: بداخلي شعور لا يوصف، وأن أكون أول لاعبة إماراتية تحقق هذا الإنجاز يزيدني فخراً، وهو دافع كبير خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل. وأضافت: ما حققته خلال الفترة الماضية جاء بعد جهود كبيرة ومسيرة حافلة بالتحديات وبفضل ما وجدته من دعم من عائلتي وفريقي ((الإمارات ADQ)) واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية واللجنة الأولمبية الوطنية.

وأهدت الصايغ تأهلها إلى الأولمبياد إلى والديها اللذين وقفا إلى جانبها في جميع مراحل مسيرتها الرياضية، وقالت: والداي سر نجاحي، ما وصلته إليه حالياً تحقق بفضل دعمهما لي، هما أول من أهديهما هذا الإنجاز، لقد وقفا إلى جانبي في الوقت الذي لم يتقبل كثيرون ممارسة هذه الرياضة التي تبدو صعبة وخصوصاً بالنسبة للفتاة.

وأضافت: عائلتي مصدر الإلهام وسر نجاحي وخاصة والدي الذي يحرص على الحضور في كل السباقات من أول يوم بدأت فيه ممارسة هذه اللعبة، وهو يدعمني بشكل خاصّ، وأشكر كل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي في المنتخب وكانوا وراء كل نجاحاتي الرياضية.

وصرحت الصايغ أنها سلكت طريقاً شاقاً في سبيل تحقيق حلمها وإيماناً منها بقدراتها، وأن ما أنجزته يعدّ بارقة أمل ورسالة مهمة مفادها أن طريق النجاح والوصول إلى الهدف وإن كان طويلاً وشاقاً ومحفوفاً بالعديد من الصعاب والإصابات، لكن لتحقيقه طعم خاص ينعكس إيجاباً على رياضة المرأة في الإمارات والوطن العربي عموماً.

وكشفت الصايغ أن هدفها المقبل، الاستعداد الجيد للأولمبياد من أجل تمثيل الإمارات بأفضل صورة، وقالت: سأبدأ التحضير خلال الفترة المقبلة للموسم الجديد الذي ينطلق خلال شهر يناير، وسأحرص على المشاركة مع فريقي ((الإمارات ADQ)) في طوافات عالمية مختلفة حتى أصل إلى الأولمبياد وأكون على قمة الجاهزية.

نقطة تحول

وفيما يتعلق باستحقاقاتها خلال الفترة المقبلة قالت قائدة منتخب الإمارات للدراجات للسيدات، إنها تستعد للمشاركة في البطولة العربية لسباقات المضمار والتي تقام هذا الأسبوع بمصر.

وكانت صفية الصايغ انضمت إلى فريق ((الإمارات ADQ)) للدراجات في أبريل 2022 لتصبح أول إماراتية وعربية تنضم إلى فريق دراجات للمحترفين، ما شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرتها الرياضية، إذ أتاح لها ذلك فرصة الاحتكاك والمشاركة في أكبر الطوافات والسباقات العالمية.

ونجحت الصايغ في تحقيق إنجاز تاريخي لرياضة الدراجات الإماراتية بفوزها بالميدالية البرونزية الآسيوية خلال مشاركتها في البطولة الآسيوية للدراجات والتي أقيمت في طاجيكستان في مارس 2022، والتي تعد أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، حيث حققتها في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً.

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