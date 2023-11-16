استقبال حافل لمنتخب سيدات «كاراتيه الإمارات» المتوج بذهبيتي آسيا

حظيت بعثة منتخب سيدات ((كاراتيه الإمارات))، باستقبال حافل لدى عودتها متوجة بذهبيتي بطولة آسيا، التي أقيمت في كازاخستان، بمشاركة 143 لاعباً ولاعبة، مثلوا 17 دولة في القارة الصفراء، وذلك بحضور اللواء ((م)) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبد الله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير المالي للاتحادين الإماراتي والعربي، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، وأحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، وعدد من أولياء أمور اللاعبات.

الجدير بالذكر، أن حوراء العجمي وفاطمة خصيف، نالتا الميداليتين الذهبيتين في البطولة الآسيوية، في مسابقة فردي الكوميتيه لوزني تحت 50 وتحت 68 كغم على التوالي، بعد تغلبهما على بطلات مميزات، خصوصاً من إيران وكازاخستان.

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