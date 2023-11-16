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«ماراثون أدنوك أبوظبي» ينطلق 16 ديسمبر بمشاركة نخبة من العدائين

11/16/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي و((أدنوك)) عن مشاركة نخبة من أبرز العدائين العالميين في النسخة الخامسة المرتقبة من ماراثون ((أدنوك أبوظبي 2023))، التي تقام منافساتها يوم 16 ديسمبر، مع توقعات بمشاركة نحو 23 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات.

وتشهد الفعالية مشاركة العدّاء الأوغندي أندرو كويموي، الفائز في ماراثون ميلانو 2023 مع رقم قياسي شخصي بزمن قدره 2:07:14، والعدّاء الكيني بارناباس كيبتوم، الذي حصد المرتبة الأولى في ماراثون هونغ كونغ عام 2019 وماراثون بوينس آيرس عام 2017، إلى جانب الكيني ليونارد بارسوتون الذي يخوض السباق بعد أن حقق أفضل أرقامه الشخصية في عام 2023 بزمن قدره 2:09:06.

وتستضيف سباقات السيدات العدّاءة الإثيوبية تيرونيش ديبابا، بطلة الألعاب الأولمبية لسباق 10 كم والفائزة في ماراثون شيكاغو عام 2017، ومواطنتها هاوي فيسا .

ويمكن لأصحاب الهمم والمشاركين في الألعاب البارالمبية التسجيل في السباق مجاناً، كما تتيح الفعالية فرصة المشاركة أمام مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال التسجيل في كل مسافات الماراثون وماراثون التتابع و10 و5 و2.5 كم.

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