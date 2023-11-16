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«النواخذة» والظفرة في قمة الجولة التاسعة لـ «الهواة» اليوم

11/16/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتصدر قمة دبا الفجيرة ((النواخذة)) أمام ضيفه الظفرة مواجهات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، فيما يلعب العروبة متصدر الترتيب أمام يونايتد، ويستقبل الذيد ضيفه غلف اف سي، ويستضيف سيتي فريق غلف يونايتد.

وتتجه الأنظار نحو ملعب تحفة النواخذة، والذي يشهد مباراة دبا الفجيرة والظفرة بـ((ذكريات المحترفين)) بعد أن تقابل الفريقان خلال الموسم الماضي في دوري الأضواء قبل هبوطهما معاً إلى دوري الدرجة الأولى.

ويلعب دبا بمعنويات الفوز الأخير على العروبة برباعية في الكأس الغالية وهي الخسارة الأولى للعروبة في الموسم، ويحتل ((النواخذة)) المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما فيما يمتلك الظفرة 17 نقطة في المركز الثاني وحقق فوزاً صعباً في الجولة الماضية على الرمس.

يحل يونايتد السابع بـ ((11 نقطة)) ضيفاً على العروبة ((22 نقطة))، ويسعى العروبة للحفاظ على موقعه الصداري ومصالحة جمهوره.

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