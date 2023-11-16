«النواخذة» والظفرة في قمة الجولة التاسعة لـ «الهواة» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتصدر قمة دبا الفجيرة ((النواخذة)) أمام ضيفه الظفرة مواجهات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، فيما يلعب العروبة متصدر الترتيب أمام يونايتد، ويستقبل الذيد ضيفه غلف اف سي، ويستضيف سيتي فريق غلف يونايتد.
وتتجه الأنظار نحو ملعب تحفة النواخذة، والذي يشهد مباراة دبا الفجيرة والظفرة بـ((ذكريات المحترفين)) بعد أن تقابل الفريقان خلال الموسم الماضي في دوري الأضواء قبل هبوطهما معاً إلى دوري الدرجة الأولى.
ويلعب دبا بمعنويات الفوز الأخير على العروبة برباعية في الكأس الغالية وهي الخسارة الأولى للعروبة في الموسم، ويحتل ((النواخذة)) المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما فيما يمتلك الظفرة 17 نقطة في المركز الثاني وحقق فوزاً صعباً في الجولة الماضية على الرمس.
يحل يونايتد السابع بـ ((11 نقطة)) ضيفاً على العروبة ((22 نقطة))، ويسعى العروبة للحفاظ على موقعه الصداري ومصالحة جمهوره.
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