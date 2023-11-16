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إطلاق متنزه «ريال مدريد ورلد» في «دبي باركس آند ريزورتس»

11/16/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ونادي ريال مدريد، عن اسم أول متنزه مستوحى من النادي الإسباني العريق وهو ((ريال مدريد ورلد))، ويتضمن فرصاً لمشاركة الجمهور الاحتفاء بالساحرة المستديرة، وكرة السلة على طريقة ريال مدريد.

وتأخذ هذه الوجهة الجديدة الزوار والضيوف من كافة الأعمار، في رحلة شيقة لاستكشاف ماضي وحاضر ومستقبل النادي، والتعرف على قيم النادي وروح الفوز التي يمتاز بها عناصره، ومعرفة المزيد عن أساطيره عبر الحقب المختلفة للنادي، كما تسلط الضوء على العديد من أبرز الإنجازات التي جعلت من ريال مدريد أسطورة، في المنافسات الرياضية وتأثيره الاجتماعي.

وسيتم عرض تشكيلة فريدة من المنتجات الرسمية التي تحتفي بالتاريخ العريق للنادي، إضافة إلى وجود ألعاب مثيرة ووجهات عائلية الاستثنائية، ومطاعم تحت اسم ريال مدريد.

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