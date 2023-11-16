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نقطة للبنان وفلسطين في الجولة الأولى بالشارقة

11/16/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل منتخبا لبنان وفلسطين من دون أهداف باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليضع كل منهما نقطة في رصيده، وجاءت المباراة قوية ومثيرة رغم غياب التسجيل وضاعت فرص عدة للفريقين، أبرزها تسديدة قائد منتخب لبنان حسن معتوق أنقذها الحارس رامي حمادة، و3 فرص للمنتخب الفسطيني من قائد الفريق مصعب بتات وميشيل ميلاد والبديل زيد قمبر، نجح الحارس مصطفى مطر في التعامل معها، وبلغت المباراة درجة عالية من الإثارة مع اقتراب نهايتها وضاعت فرصة ثمينة للمنتخب اللبناني قبل دقيقتين من النهاية من البديل محمد حيدر، الذي ذهبت تسديدته في الشباك الخارجية، ورد عليها المنتخب الفلسطيني بأخطر فرصة من عدي دباغ، الذي سدد من داخل الصندوق وتكفل الحارس مصطفى مطر بصدها في الوقت المناسب، واستمر اللعب سجالاً حتى أطلق الحكم الدولي الأردني أدهم محمد صافرة النهاية لانتهاء المباراة من دون أهداف.

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