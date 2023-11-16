«الأبيض» يعبر نيبال برباعية في انطلاقة تصفيات المونديال

فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نيبال بأربعة أهداف دون مقابل، أمس، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ظهر ((الأبيض)) بمستوى طيب خاصة بالشوط الأول، وظهرت عزيمة رجال المنتخب لتخطي المحطة الأولى بنتيجة جيدة، وافتتح خليفة الحمادي مسلسل الأهداف بالدقيقة العاشرة، وأضاف علي مبخوت الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 36 و44 واختتم فابيو ليما الرباعية في الدقيقة 45، وبهذا الفوز وضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده في مشوار التصفيات.

ولم يكن ((الأبيض)) في حاجة إلى عشر دقائق لفك شيفرة نيبال الذي باغت بمحاولات هجومية مستغلاً بعض الارتباك بالدفاع، مما منح منتخبنا المساحات التي يتحرك فيها بشكل جيد، والهجوم من الأطراف واستغلال الكرات الثابتة، ونجح علي صالح في رفع كرة بالمقاس على رأس المدافع خليفة الحمادي الذي لم يتوانَ في تسديدها قوية داخل المرمي محرزاً الهدف الأول للأبيض، مما منح الأفضلية لـ((الأبيض)) لفرض سيطرته على اللعب وتكثيف الهجوم، ومن إحدى الهجمات تم عرقلة عبدالله رمضان داخل منطقة الجزاء، ومنها سجل علي مبخوت الهدف الثاني بعد 36 دقيقة، ليرتفع رصيد مبخوت مع المنتخب إلى 83 هدفاً.

معنويات

وساهم إحراز الهدفين في رفع معنويات اللاعبين وزيادة إصرارهم على زيادة الأهداف ونجح علي مبخوت الذي قدم أداءً متميزاً في إحراز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب بعد 44 دقيقة، وقبل ختام الشوط الأول سجل فابيو ليما الهدف الرابع من تمريرة رائعة من المتألق عبدالله رمضان.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب باولو بينتو عدة تغييرات بمشاركة محمد عباس بديلاً لعبدالله رمضان ومحمد العطاس بديلاً لخليفة الحمادي، وواصل ((الأبيض)) هجومه ولكن دفاع نيبال وحارسه وقفوا سداً منيعاً أمام كل المحاولات، ثم دفع بينتو بكل من حارب سهيل وسلطان عادل وطحنون الزعابي بدلاً من ليما وعلي صالح وعلي مبخوت، بهدف تعزيز القوة الهجومية للمنتخب، ومن هجمة مرتدة نجح خالد عيسى في التصدي لتسديدة اللاعب داندي، كما تصدى حارس نيبال لمحاولة من كايو.

نتائج

وفاز المنتخب السعودي على باكستان 4 - 0 وتعادل منتخبا الأردن وطاجيكستان 1 - 1 بالمجموعة السابعة،وشهدت المجموعة الرابعة فوز منتخب سلطنة عمان على منتخب تايبيه، 3 - 0 وتغلب منتخب قطر على أفغانستان 8 - 1، وخسر المنتخب الكويتي من الهند بهدف بالمجموعة الأولى. وفاز منتخب العراق على إندونيسيا 5 - 1 بالمجموعة السادسة، والتي شهدت فوز فيتنام على الفلبين 2 - صفر. وتغلب منتخب اليابان على ميانمار بخماسية بالمجموعة الثانية، واكتسحت أستراليا منتخب بنغلاديش بالمجموعة التاسعة 7 - 0، وفاز المنتخب الكوري الجنوبي على سنغافورة بخماسية، والصين على تايلاند 2 - 1 بالمجموعة الثالثة. وتغلب المنتخب الإيراني على هونغ كونغ 4 - صفر، وأوزبكستان على تركمانستان 3 - 1 بالمجموعة الخامسة.

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