الــ Toxic

هناك منهج في السلوك الإنساني يقوم على أسلوب دائم في اتهام ((الغير بالتقصير)) أو ما يعرف بأنك لم تفعل المطلوب منك أو لم تفعل بما فيه الكفاية أو جئت إلى الحدث متأخراً عن الموعد المطلوب.

ويعرف مثل هذا السلوك الفردي على أنه إحدى علامات الشخصية النرجسية وهو إحدى دعائم الشخصية المسمومة الـ Toxic! ويمتد هذا السلوك إلى حالات جماعية من الرأي العام في ظل الأحداث السياسية ونراه بكثرة في ساحات السوشيال ميديا. فنراه في اتهام الحكومات بالتقصير في تلبية الاحتياجات أو الخدمات العامة، ورأيناه في الصراعات الإقليمية.

وفي تقييم منتخبات كرة القدم، ورأيناه في أزمة كورونا، ورأيناه في النقد الفني لمسلسلات رمضان، وفي السياسات النقدية تجاه علاقة العملة المحلية بالدولار الأمريكي. وآخر ظهور لمثل هذا السلوك هو أحكام البعض على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام حول سياسات بعض الدول تجاه جرائم الإبادة التي تتم على ساحة غزة.

هذه الحرب ساحة ثرية للغاية بشكل لا حدود له لاتهام الجميع، وأعني بذلك الجميع، لمن له هدف شرير، بالتقصير!

الأمريكان متواطئون، وإسرائيل بالطبع شريرة، و((حماس)) ورطت الشعب الفلسطيني، والاتحاد الأوروبي شاهد زور، والصين وروسيا تكتفيان بالبيانات الساخنة ضد الغرب، والسلطة الفلسطينية عاجزة، والعرب يشاهدون مذبحة دون فعل شيء، والعالم الإسلامي يكتفي بالشجب، والإعلام العربي يسجل مواقف والإعلام الغربي مزور متواطئ.

الصورة الكلية، الجميع أهداف مستباحة بسهولة مغرية للاتهام والتشكيك والسب والقذف وتحطيم الصورة الذهنية وممارسة أقصى حالات الاغتيال المعنوي.

كلنا مذنبون! بهذا المفهوم تمارس الشخصيات المسموحة عقدتها وتنفس عما في صدورها من شتائم واتهامات بناء على 3 ادعاءات:

1. كل ما يحدث حولنا مؤامرة كبرى.

2. كل أطراف الصراع شركاء في جريمة.

3. التقصير يشمل الجميع.

وأعظم ما يغذي هذا السلوك الفكري القومي وهذه النظرية المسمومة هو معايشتنا الحقيقية الفعلية لفوضى وتخريب وتدهور مخيف للأمور في عالم يخلو من العقل أو الاعتدال أو العدالة الإنسانية. ولا أنفي أن غضب بعض الناس غير مشروع، ولا أنزع عن حق أي أنسان أن يحتج أو يعترض على كثير من الكوارث اليومية التي نعايشها في هذا الزمن.

لكنها عقلية تسجيل التقصير لفعلية تسجيل الإنجاز.

في الصحافة، في العالم كله، يتم الحديث عن سقوط طائرة واحدة، ولكن لا يصدر خبر عن إقلاع وهبوط أكثر من 7 آلاف رحلة جوية بسلام! في السوشيال ميديا يتم الحديث عن قتل زوج لزوجته، لكن لا حرفاً واحداً عن وجود أكثر من 2.5 مليار حالة زواج منتظمة وسعيدة.

الخلل، الأزمة، الفوضى، القتل، الحادث، الخطأ، التقصير، الخيانة، كل ذلك وما شابه هو مركز الاهتمام وبؤرة التركيز للرأي العام سواء كان عن صدق أو كذب، سواء كان الحديث عنه فيه مبالغة أو شديد الدقة!

هناك جريمتان في أحداثنا اليومية:

الجريمة الأولى تحدث في فعل الجريمة ذاتها، والجريمة الثانية في أسلوب عرضها أو سرد الانطباع عنها للرأي العام!