مع غزة وليس حماس

لا يمكن أن نتعاطف مع ((حماس)) في هذه المأساة التي صنعتها، وفي كل مواقفها السابقة، واللاحقة أيضاً.

الثقة معدومة، هي صفر وأدنى قليلاً، والأسباب كثيرة، تجمعت خلال عقود من التجارب، تعلمنا منها واتعظنا، فهم ((جذر)) إخواني مليء بالفطريات والشوائب الخبيثة، والإخوان ((نبت)) شيطاني، إذا نطقوا تعوذنا مما يقولون، فهم لا ينطقون إلا كذباً، وهم ((يراؤون)) فلا تعرف صدقهم من كذبهم، يدعون أنهم ((الفئة الناجية من النار))، وليؤكدوا ذلك يحرفون ((كلام)) رب العزة عن مواضعه، يفسرون القرآن كما يشاؤون، ويغيرون من ((معاني)) حديث سيد البشر وخاتم الأنبياء، عليه أفضل الصلاة والسلام، يشهدون ((زوراً)) ما دام ذلك يخدم جماعتهم، فهم لهم ((مسلك)) غير الطريق السوي الذي عهدناه في ديننا.

ها هم يساومون اليوم على بضعة أسرى وهدنة لأيام معدودات، بعد أن دفعت فلسطين دماً غالياً زكياً طاهراً لما يقارب 50000 ضحية، ما بين من فاضت أرواحهم إلى بارئها، ومن مزقت أجسادهم آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة، مساومة ونتيجة زهيدة الثمن، فلا الأسرى يساوون شهيداً واحداً، ولا الهدنة ستحمي بيتاً من بيوت غزة وسكانها.

لقد ضحوا بشعب من أجل لا شيء، ودمروا غزة من أولها إلى آخرها في صفقة مخزية.

والهدف، ما هو الهدف الذي ينتظرون الوصول إليه بعد المأساة والموت المجاني والتهجير الإجباري؟ فقط، هم يريدون الهروب، خلال أيام الهدنة الثلاثة أو الخمسة سيخرج من بقي من قادتهم إلى حيث توجد ((مكافآت)) تسليم غزة من جديد إلى المحتل الغاصب.

نحن مع غزة، هي التي تستحق تضامننا، وهي التي تستحق تعاطفنا، وهي التي أحزنت قلوبنا، وأسالت الدمع من عيوننا، وزادت الحسرة على ما آل إليه حالنا، وهي وأهلها الأبرياء التي تستحق الدعاء والرجاء من العظيم القادر على كل شيء بأن يزيل الغمة عنها.