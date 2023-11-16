وصايا نبوية في الأزمات

تعصف الفتن والأزمات بالعقول، وتشتد على النفوس، وخاصة إذا كثرت الأقاويل والآراء التي تخوض في هذه الفتن، بعلم أو بجهل، بانضباط أو بانفلات، من مختصين وغير مختصين.

وبالأخص في واقعنا المعاصر، الذي أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة هادرة لا تهدأ ولا تفتر، وتحتوي بشكل متجدد على آلاف المواد الموجهة، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، والتي تنعكس بالسلب أو الإيجاب على وعي الإنسان، وطريقة تعامله مع الأزمات التي تعترض طريقه، سواء كانت أزمات خاصة أو عامة.

ومن أهم الوصايا النبوية في الأزمات اللجوء إلى الله تعالى، والتوجه إليه، فيكون القلب عامراً بالإيمان، معتمداً على الرحمن، متضرعاً إليه بالذكر والدعاء، منيباً إليه بصدق ورجاء، فيطمئن المؤمن، وتطيب نفسه، ويبقى في ثبات ويقين، فلا تخطفه تلك الفتن، فتميل به ذات اليمين وذات الشمال.

فيكون كالريشة في مهب الريح، أو كالخشبة التي تتقاذفها الأمواج، بل هو على النقيض من ذلك، راسخ كالجبل الأشم، متمسك بإيمانه، ثابت على قيمه ومبادئه، وهكذا كان منهج النبي، صلى الله عليه وسلم، في الأزمات، لجوء وتضرع إلى الله تعالى، فقد كان يقول عند الكرب:

((لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم))، وكان يعلم أصحابه أن يقولوا: ((اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد))؛ أي أسألك الدوام على الاستقامة، وحسن التصرف في الأمور.

ومن الوصايا القرآنية والنبوية فيما يتعلق بالأزمات العامة إرجاع الأمور الكبيرة إلى ولاة الأمر، الذين هم أدرى بخفاياها، وعدم الافتيات عليهم فيها؛ لأن ذلك يفتح باب الفوضى.

فيتكلم كلٌّ وفق رأيه المنفرد ونظرته القاصرة، وتكثر الاختلافات بلا فائدة؛ لأن الخائض في هذه الأمور غير مطلع على دقائقها وخفاياها، وما ينبغي ويمكن تجاهها، مما يجلب المصالح، ويدفع المفاسد؛ ولذلك قال الله تعالى: {وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.

وأكد النبي، صلى الله عليه وسلم، في أحاديث كثيرة هذا الأصل العظيم، لينتظم أمور المجتمع، وتتوحد الرؤية تحت راية ولي الأمر، وخاصة في الأزمات والشدائد العامة، وقد التزم الصحابة، رضي الله عنهم، بهذا المنهج في مختلف المواقف.

كما حصل في صلح الحديبية، على الرغم مما أصاب بعض الصحابة، رضي الله عنهم، من الهم والكرب بسبب بعض بنود الصلح، إلا أنهم استجابوا جميعاً لذلك، حتى الذين جاءوا من مكة بعد عقد الصلح مسلمين، فردهم النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي جندل: ((يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجاً ومخرجاً))، فاستجابوا لذلك بالرغم مما تعرضوا له من شدة الكرب والبلاء، حتى فرج الله عنهم.

ومن الوصايا النبوية في الأزمات المحافظة على اللسان، وعدم نقل الشائعات أو الخوض فيها، وإحسان المسلمين الظن ببعضهم البعض، كما حصل في حادثة الإفك، قال تعالى:

{لولا إذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين}، وجاءت الوصايا النبوية في الحذر من نقل الشائعات أو تصديقها أو نقل الأخبار والمعلومات من دون تثبت ومن غير مصادرها الموثوقة.

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((بئس مطية الرجل زعموا))، وقال صلى الله عليه وسلم:

((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم))، ومن أهم ما ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه عن الإفتاء في دين الله بغير علم، فهو سبب للآثام، كما جاء في الحديث: ((من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه)).

ومن الوصايا النبوية في الأزمات الصبر، والاستبشار والتفاؤل وعدم القنوط واليأس، وحسن الظن بالله تعالى، فما بعد الكرب إلا الفرج، وما بعد العسر إلا اليسر.

إن المنهج النبوي في الأزمات منهج إيماني تربوي، يحقق الخير والسعادة للإنسان في عاجله وآجله، ويجعله عضواً إيجابياً حكيماً ملهماً في أسرته ومجتمعه ووطنه وأمته.