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الصين تطلق أسرع شبكة إنترنت في العالم

11/16/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت الصين أول خدمة إنترنت من الجيل القادم في العالم بسرعة 1.2 تيرابت في الثانية، أي أسرع بأكثر من 10 مرات من التكنولوجيا الرئيسة الحالية، قبل عامين من التوقعات العالمية. وقامت شركة ((هواوي تكنولوجيز)) وشركة ((تشاينا موبايل المحدودة)) ببناء شبكة إنترنت بطول 3000 كيلومتر تربط بكين بمناطق الجنوب، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا لدى الشركة تقدم سرعة اتصال غير مسبوقة.

وأوضحت الشركتان أنهما تعاونتا مع جامعة ((تسينغهوا)) و شركة الأبحاث ((سيرنيت دوت كوم)) لبناء شبكة إنترنت هي الأولى من نوعها في العالم تحقق اتصال ((مستقر وموثوق)) بسرعة 1.2 تيرابت في الثانية، وهو أسرع بعدة أضعاف من السرعات المعروفة للإنترنت حول العالم. وبدأت التجارب للشبكة الجديدة في 31 يوليو الماضي، بحسب بيان الجامعة، واجتازت عدة اختبارات مختلفة بنجاح. وتعد الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة إنجازاً تقنياً كبيراً للمشروع الوطني للبنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت المستقبلية.

وتصنف جامعة تسينغهوا هذا المشروع باعتباره الأول من نوعه، وتقول إنه يعتمد على تكنولوجيا محلية بشكل كامل. وذكر تقرير نشرته وكالة ((بلومبرغ)) أن وكالة أنباء الصين الرسمية ((شينخوا)) أوضحت أن الشبكة المؤسسة حديثاً تعمل استناداً إلى تقنيات أساسية مملوكة محلياً للصين.

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