مقتل 3 فلسطينيين وجندي إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة

أعلنت الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل ثلاثة فلسطينيين نفذوا هجوماً، عند حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، أدى إلى مقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد أن أغلقت كل مداخلها. وأوضح شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منازل من عائلتي قفيشة والقواسمي، وشرع بالتحقيق مع أهالي المسلحين الذين نفذوا الهجوم. وجاء الاقتحام بعد تنفيذ 3 فلسطينيين عملية إطلاق نار على الحاجز العسكري جنوب مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: ((تم تحييد 3 مسلحين من قبل قوات الأمن العاملة عند الحاجز وفتحهم النار على قواتنا)). وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين بدرجات متفاوتة. ولاحقاً أعلن عن مقتل أحدهم.

وفي وقت سابق، أعلنت ((هيئة الإسعاف الإسرائيلية))، في بيان، أن إحدى الإصابات في صفوف الإسرائيليين خطيرة. وأجرت قوات الشرطة والجيش مسحاً من البر والجو لموقع إطلاق النار تحسباً لوجود مسلحين آخرين، حسبما ذكر المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي. وأعلنت إسرائيل اعتقال 1050 ناشطاً من حركة ((حماس)) في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة ((X)): ((منذ نشوب الحرب الراهنة، تم اعتقال ما يزيد على 1750 مطلوباً في أنحاء الضفة الغربية، ينتمي ما يزيد على 1050 منهم إلى منظمة حماس)).

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