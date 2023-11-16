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الأمم المتحدة: تفشي الأمراض والجوع «حتمي» في القطاع

11/16/2023 7:24:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو ((حتمياً)) في غزة.

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط، أن نفاد الوقود سيكون له عواقب ((كارثية)) في جميع أنحاء غزة، إذ سيؤدي إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية وإنهاء المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتم تقديمها. وأردف قائلاً: ((يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي)).

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ((اتجاهات مقلقة)) فيما يتعلق بتفشي الأمراض في غزة، قائلة إنه كان هناك عدد كبير بشكل غير عادي من حالات الإصابة بأمراض الإسهال في القطاع، حيث تسبب القصف الجوي والعمليات البرية في تعطيل النظام الصحي وفي الحيلولة دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، كما أدى إلى تكدس الناس في ملاجئ.

كما عبر تورك، الذي وصف القصف الإسرائيلي بأنه ((كثيف بدرجة نادرة في هذا القرن))، عن قلقه من العنف المتزايد والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وقال: ((من وجهة نظري، ينشئ ذلك حالة متفجرة محتملة، وأريد أن أكون واضحاً: تجاوزنا كثيراً مستوى الإنذار المبكر)).

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