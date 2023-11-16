قرقاش: من المهم الآن البناء على قرار المجلس

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة بالخطوة الإيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد معاليه أنه من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والأصدقاء من أجل إيجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة. وقال عبر حساب على منصة ((X)):

((قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة إيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين، من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والأصدقاء من أجل إيجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة)).

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