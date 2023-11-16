خلاف بين إدارة بايدن وإسرائيل بشأن غزة

ظهرت، أمس، بوادر خلاف أمريكي- إسرائيلي حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ففي وقت قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إعادة احتلال غزة ((خطأ كبير))، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ((لا يمكننا أن نترك فراغاً)) بعد الحرب.

استخدم بايدن مصطلح ((القصف العشوائي)) لوصف طريقة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت لنحو 5 أسابيع، ورغم أنه قدم دفاعاً صريحاً عن رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن حركة حماس ((تمثل تهديداً مستمراً لإسرائيل))، فقد بدا أنه يعترف بأن القصف الإسرائيلي كان ((عشوائياً))، وفق التصريحات، التي نشرتها صحيفة ((الغارديان)) البريطانية.

وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو، قال بايدن إنه أوضح لنتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة. وتابع بايدن للصحفيين أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي.

في المقابل، قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج: إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزة، وسيتعين عليها الإبقاء على قوة هناك في المستقبل القريب لمنع حركة ((حماس)) من البزوغ مجدداً في القطاع.

وأضاف هرتسوج في مقابلة مع صحيفة ((فاينانشال تايمز)) البريطانية: ((إذا انسحبنا.. فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغاً. علينا أن نفكر فيما الذي ستكون عليه الآلية؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة))، وتابع: ((لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان ((غزة)) إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى))، على حد زعمه.

في الأثناء، نقلت شبكة ((إن. بي. سي نيوز)) الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي: إن حكومة بنيامين نتنياهو تريد تجريف شمال غزة، وإنشاء منطقة أمنية عازلة، وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية، مؤكداً معارضة الولايات المتحدة ضم أو اقتطاع أو تخفيض أراض في القطاع.

وكشف تقرير لـ((إن. بي. سي نيوز)) عن تزايد الخلافات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بقيادة نتانياهو، بشأن الهجوم على غزة، وتصور الجانبين لمستقبل القطاع.

ونقل التقرير عن المسؤول الأمريكي أن واشنطن قلقة من غياب إجراءات إسرائيلية للحد من قتل المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن الفجوة تتسع بين إدارة بايدن وحكومة نتانياهو، بشأن مستقبل غزة، وقد تقود لخلاف علني في الأسابيع المقبلة. وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن الإحباط يتزايد بين مسؤولي الإدارة، بسبب المشاهد الأليمة من مستشفيات غزة، وارتفاع عدد الضحايا، بعد مناشدات من واشنطن لنتانياهو باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.

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