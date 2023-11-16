فنلندا نحو إغلاق الحدود مع روسيا

أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس، أنها ستغلق نصف معابرها الحدودية مع جارتها روسيا، متهمة موسكو بالسماح للمهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية بعبور الحدود.

وقالت وزير الداخلية الفنلدنية، ماري رانتانين، في مؤتمر صحافي: ((اتخذت الحكومة قرار إغلاق معابر ((فاليما))، و((نوياما))، و((إيماترا))، و((نيرالا)) عند الحدود بين فنلندا وروسيا)).

من جهته، صرح رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، إن ارتفاع عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى حدود بلاده الشرقية يبدو انتقاماً روسياً من تعاون فنلندا الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وأضاف: ((استعددنا لأنواع مختلفة من الأعمال من جانب روسيا، لذا فإن الوضع ليس مفاجئاً)). وتابع: ((نريد أن تتوقف هذه الظاهرة.. نريد أن تعود الحركة على الحدود إلى طبيعتها)). وأردف: ((إذا امتد الوضع إلى معابر أخرى، وتفاقم، سنتخذ الإجراءات اللازمة)). بينما أعربت روسيا، عن أسفها لتحرك فنلندا نحو احتمال إغلاق الحدود.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: ((نأسف بشدة؛ لأن القيادة الفنلندية اختارت طريق النأي بنفسها، عمداً عن المستوى الجيد السابق وطبيعة علاقاتنا الثنائية)). في الأسابيع الأخيرة، شهدت فنلندا زيادة عدد الوافدين دون أوراق ثبوتية، من الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً من العراق، والصومال، واليمن، وسوريا، وفقاً لما رصده حرس الحدود الفنلنديون.

بينما وعد الكرملين في أبريل الماضي باتخاذ ((إجراءات مضادة)) بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن توسيع التحالف الغربي يمس بأمن روسيا.

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