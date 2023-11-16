«الصحة العالمية»: 57 % زيادة وفيات الدفتيريا في اليمن

رصدت منظمة الصحة العالمية، وفاة 109 أشخاص، وإصابة 1700 آخرين بمرض الدفتيريا في اليمن خلال الأشهر العشرة الماضية.

ونشرت ((الصحة العالمية))، بياناً، أمس، جاء فيه: ((تفيد التقارير المرصودة حتى 14 أكتوبر الماضي، بأن عدد حالات الخُناق (الدفتيريا) في اليمن أعلى بنسبة 57 %، مما كانت عليه عامي 2021 و 2022)).

وأضافت أنه ((تم الإبلاغ عن 1671 حالة يشتبه في إصابتها بالخُناق، مع 109 وفيات مرتبطة بها، مقارنة بـ1283 حالة تم الإبلاغ عنها عام 2022 بأكمله)).

وتابعت: ((عادة ما يكون الخُناق مرضاً شتوياً، لذا فإن الزيادة في الحالات التي تمت ملاحظتها من يونيو إلى سبتمبر الماضيين، تمثل تغييراً في النمط الموسمي المعتاد)).

وأكدت المنظمة عملها على تزويد وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بكمية عاجلة تبلغ 2200 قارورة من مضاد ((ذيفان)) الخُناق (ترياق)، وسيتم توزيعها في المناطق الأكثر تضرراً.

وتابعت أنه ((نظراً لتعقيدات الوضع في اليمن، لم يتم تسليم سوى 220 قارورة حتى الآن، في حين أن النقص العالمي في ترياق الخُناق يؤثر على إمكانية توفيره، ويزيد من أسعاره)).

وذكرت أن ((الجرعات التي استطاعت توفيرها لا تكفي إلا لعلاج 300 مريض بحالة حرجة، وهو عدد غير كافٍ)).

في الأثناء، أكدت منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر عن 56 ألف يمني منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر الجاري، وفق تقرير حديث للمنظمة، وزّع، أمس.

وأفادت بأن أداة التتبع السريع، التابعة لها، التي تتولى جمع البيانات عن الأعداد التقديرية للأسر المجبرة على الفرار، يومياً، من مواقعها الأصلية أو النزوح، أظهرت نزوح 9343 أسرة (يساوي 56058 فرداً) بين يناير ونوفمبر.

وتتبعت ((الدولية للهجرة)) 29 أسرة (174 فرداً) نزحوا لمرة واحدة، انتقل غالبيتهم إلى مقاطعات: مأرب المدينة، ومأرب الوادي، ومحافظات: الحديدة، وشبوة، وتعز.

وفي تقرير آخر، ذكرت المنظمة تسجيلها دخول 15227 مهاجراً لليمن من القرن الأفريقي خلال الربع الثالث 2023، بانخفاض 62 % مقارنة بالربع الثاني، بين يوليو وسبتمبر الماضيين.

ووفق ((الدولية للهجرة))، فإن المسح الذي نفذته بين مجموعة مهاجرين تتراوح أعمارهم بين 17 و25، أفاد 95 % بأنهم هاجروا لأسباب اقتصادية، ومعظمهم عازبون (92 %)، حصلوا على التعليم الابتدائي أو أقل (60 %)، وعاطلون عن العمل (94 %)، ورحلوا عن المناطق الريفية (78 %).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز