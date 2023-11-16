مخاوف من تعرض السودان لانقسام جديد

أثارت هيمنة قوات الدعم السريع السودانية على إقليم دارفور، والتقدم الذي حققته في مناطق أخرى، تمتد شرقاً صوب العاصمة الخرطوم، تكهنات ومخاوف باحتمال تعرّض البلاد لانقسام جديد بعد 12 عاماً على انفصال جنوب السودان.

ونقلت وكالة ((رويترز))، عن محللين ودبلوماسيين قولهم، إنه من غير الواضح كيف ستتمكن ((الدعم السريع)) من حكم إقليم منشق، إذ تسعى الأخيرة إلى تأمين دورها في أي تسوية سياسية بعد قتال دائر منذ سبعة أشهر.

وقال سليمان بالدو من برنامج ((تتبع الشفافية والسياسة السودانية))، إن الحكم ((يعني أن تتسلم مسؤوليات الغذاء والصحة والأمن، ما يريدونه هو أن يكونوا طرفاً في الاتفاق المقبل)).

وتعلن ((الدعم السريع))، أنها تتقدم وتخوض اشتباكات في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وحول قواعد الجيش في الخرطوم. فيما تعهدت بالوصول إلى بورتسودان (شرقاً)، التي اتخذها موظفون حكوميون، وبعثات دولية مقراً.

وقال السياسي، ياسر عمران، إنه ليس هناك خطر فوري من انقسام السودان، لكن ((لا يمكن استبعاده)). وأضاف: ((هناك حاجة لضغط شعبي، حشد كبير ضد هذا السيناريو)).

تأجيل مباحثات

وقال مندوبان سودانيان، إن ((مباحثات جدة)) تأجلت مرة أخرى مع عدم وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، بعدما طالبت ((الدعم السريع)) بإقامة نقاط تفتيش، ومواقع لإضفاء الطابع الرسمي على دورها في الخرطوم مقابل مغادرة المناطق المدنية.

وقف القتال

إلى ذك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال فورا والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية مما يمهد الطريق لإجراء حوار شامل واستئناف الانتقال السياسي الديمقراطي لاستعادة النظام الدستوري.

جاء ذلك في تقريره عن الحالة في السودان المقدم إلى مجلس الأمن. وأشار التقرير إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسبب في كارثة إنسانية في السودان حيث ويواصل الطرفان السعي لتحقيق نصر عسكري ويكثفان عملياتهما ويوسعانها دون أي إشارة تدل على وقف التصعيد.

ونبّه التقرير إلى أن المدنيين يدفعون الأثمان، ولا بد من الإسراع بوضع حد لآلام الشعب السوداني ومعاناته. ورحب الأمين العام في تقريره باستئناف محادثات جدة، داعياً الطرفين إلى اغتنام هذه الفرصة للاتفاق على وقف إطلاق النار وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشاد غوتيريش بجميع المبادرات التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للمساعدة في حل النزاع. وقال إن هذه الجهود، كي تكون فعالة، يجب أن ترتكز على تنسيق واتساق قويين لتحقيق نتائج ملموسة وتجنب احتمال حدوث استجابة دولية مجزأة. وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعي الحميدة رفيعة المستوى والخبرة للمساعدة في تعزيز هذه الجهود.

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