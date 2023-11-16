كاميرون يجدد لزيلينسكي الدعم العسكري لأوكرانيا

التقى وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون، أمس، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أول رحلة له إلى كييف، تعهد خلالها بمواصلة دعم بريطانيا الكامل لأوكرانيا، لا سيما العسكري، وإعادة التركيز على الأخيرة في خضم استمرار الصراعات في الشرق الأوسط.

وفي مقطع مرئي، نشره زيلينسكي على منصة ((X))، قال كاميرون: ((ما أريد قوله من خلال وجودي هنا، هو أننا سنستمر في تقديم الدعم المعنوي والدعم الدبلوماسي والدعم الاقتصادي، ولكن قبل كل شيء الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه، ليس فقط هذا العام، وإنما العام المقبل كذلك، مهما طال أمده الحرب))،

وأضاف: ((لا يركز العالم مع حالة الحرب في أوكرانيا وهذا التشتت في التركيز لا يساعد حقاً)).

ولفتت صحيفة ((الغارديان)) الانتباه إلى أنه في إشارة إلى خلافات سابقة مع ((صديقه))، رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، قال كاميرون: إن دعم جونسون لأوكرانيا هو ((أفضل شيء))، مضيفاً: إن اجتماعه مع زيلينسكي مهم ((للتأكد من الاهتمام هنا)).

وقال زيلينسكي: ((الآن تعلمون أن العالم لا يركز على الوضع في ساحة معركتنا في أوكرانيا، وأن التركيز على الانقسام لا يساعد حقاً، ونحن ممتنون لأنكم دعمتم أوكرانيا دائماً)).

وأضاف: إنه بحث مع كاميرون خلال اجتماعهما في كييف، مسألة إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية، التي تقاتل ضد القوات الروسية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا).

وتابع: ((عقدنا اجتماعاً جيداً، ركّز على الأسلحة للجبهة الأمامية، وتعزيز الدفاعات الجوية، وحماية شعبنا، والبنية التحتية الحيوية)).

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن محادثاته مع كاميرون ((أثبتت)) أن البلدين مصممان على العمل معاً ((نحو النصر))، وكتب كوليبا على ((X)): ((تظل المملكة المتحدة ثابتة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وزيادة إنتاجها المشترك، وتخليص البحر الأسود من التهديدات الروسية)).

تأتي زيارة كاميرون إلى كييف بينما تعيش لندن على وقع تنامي التظاهرات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمطالبة بأن تلعب الحكومة البريطانية دوراً رئيساً في الضغط، من أجل وقف إطلاق النار، وقبل ذلك إيقاف تزويد الكيان الإسرائيلي بالسلاح.

ومساء أول من أمس، شهدت العاصمة البريطانية وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان البريطاني دعت لضرورة تمرير طلب للحكومة بالضغط، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة،

فيما يستعد المناصرون لفلسطين للقيام بتظاهرة غداً أمام مقر الحكومة البريطانية، رفضاً للحرب ومطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتولى ديفيد كاميرون منصب وزير الخارجية للمملكة المتحدة الاثنين الماضي، في تعديل حكومي جوهري، تمت فيه إقالة وزير الداخلية السابقة سويلا برافرمان على خلفية انتقاداتها لموقف شرطة لندن من السماح للتظاهرات المؤيدة لفلسطين، حيث تولى وزير الخارجية السابق جيمس كليفرلي منصب وزير الداخلية بدلاً منها.

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